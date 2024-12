俳優の竹内涼真が、6日までに自身のインスタグラムを更新。鍛えられた肉体を見せると、ファンから「目を奪われる」「カッコいい」と声が上がった。2025年に配信されるNetflix映画『10DANCE』で俳優・町田啓太とともにW主演を務める竹内は、作品のタグをつけて「Dancing every day, learning so much from dance. 楽しい」と投稿。一緒に公開された写真には金髪な竹内のさわやかな笑顔や、服をめくってバキバキの腹筋を見せる様子が収められている。アスリートのようなカッコいい腹筋に、ファンからは「きゃーすんごいサービス」「反則!!かっこいい」「涼真くんが踊っている姿キレッキレだろうなぁ」「目を奪われるすごい腹筋に本当に楽しそうな笑顔 10DANCE 楽しみにしているファンには最高のプレゼントです」と絶賛が相次いだ。引用:「竹内涼真」インスタグラム(@takeuchi_ryoma)