今季リヴァプールで大活躍中のオランダ代表MFは欧州中から高い評価を受けている。



『GiveMeSport』によると、レアル・マドリードはリヴァプールに所属する22歳のオランダ代表MFライアン・グラフェンベルフの獲得を検討しているという。



アヤックスの下部組織出身のグラフェンベルフは2019年9月に同クラブのトップチームに昇格すると、2022年7月にはバイエルン・ミュンヘンに完全移籍。大きな期待と共にバイエルンに移籍してきた同選手だったが思い描いた活躍はできず、その翌年には2023年9月にはリヴァプールへ完全移籍。しかしリヴァプールでも加入当初はパフォーマンスが上がらず、序列は低下していた。





