『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』第2弾出演アーティスト解禁！豪華50組超に

12月27日(金)に放送される年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』の第2弾出演アーティストが解禁。

さらに、“豪華コラボ企画&メドレー企画”も発表された。

NiziUはMrs. GREEN APPLEのボーカル・ギター大森元貴が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた注目の新曲『AlwayS』を。

今回は大森元貴もステージに参加し、この日限りの豪華コラボを見せる。

ドラマ&映画『【推しの子】』の劇中に登場するアイドルグループとして知られるB小町の出演も決定。

ルビー、かな、MEMちょの3人によるB小町――彼女たちを演じるルビー役の齊藤なぎさ、有馬かな役の原菜乃華、MEMちょ役のあのが、映画のエンディング曲でもある『SHINING SONG』を一夜限りのスペシャルバージョンとして貴重なステージを披露する。

また、Vaundyはインテックス大阪にて開催される「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024」から生中継で出演。

ライブ会場での白熱のパフォーマンスに注目だ。

さらに、ゴールデンボンバーの出演も決定。年末恒例の『女々しくて』を“2024流行語ver.”で披露する。

毎年話題になる彼らのパフォーマンス、今年はどのような内容になるのか?

◆ディズニー&STARTO最強恋うたをメドレーで!

『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』ならではのメドレー企画も続々決定。

「ディズニーメドレー」では、屋比久知奈&尾上松也による本日公開の映画『モアナと伝説の海2』から最新曲メドレーを。

映画『リトル・マーメイド』でアリエル役を務めたすずきまゆみと、天才ピアニスト・清塚信也による『パート・オブ・ユア・ワールド』など、ディズニーの名曲の数々を盛りだくさんでお届けする。

「STARTO最強恋うたカバーメドレー」では、King & Prince×なにわ男子による『Love so sweet』(嵐)、Kis-My-Ft2×Travis Japanによる『らいおんハート』(SMAP)も。

オリンピックの熱戦を彩ってきたスポーツ応援ソング企画では、Mrs. GREEN APPLEの『アポロドロス』、いきものがかりの『風が吹いている』、そしてゆずの『栄光の架橋』で、あのときの感動が甦る。

この日限りの特別なステージが、『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』をますます盛り上げる。

◆出演アーティスト(五十音順)

(★が第2弾解禁アーティスト)

AI

INI

aiko

あいみょん

ILLIT

新しい学校のリーダーズ

ano

いきものがかり:『風が吹いている』

Awich

aespa

XG

Omoinotake

Kis-My-Ft2

King & Prince

Creepy Nuts

こっちのけんと

★ゴールデンボンバー:『女々しくて 2024流行語ver.』

Saucy Dog

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS

THE RAMPAGE

JAEJOONG(ジェジュン)

GENERATIONS

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

SixTONES

Stray Kids

Snow Man

★すずきまゆみ×清塚信也:『パート・オブ・ユア・ワールド』

Da-iCE

東京スカパラダイスオーケストラ

Travis Japan

なにわ男子

Number_i

NiziU:『AlwayS』

乃木坂46

Vaundy

Perfume

★B小町:『SHINING SONG』

日向坂46

BE:FIRST

FRUITS ZIPPER

BOYNEXTDOOR

MY FIRST STORY×HYDE

マカロニえんぴつ

ME:I

三浦大知

MISAMO

Mrs. GREEN APPLE:『アポロドロス』

★屋比久知奈&尾上松也『モアナと伝説の海2』メドレー

ゆず『栄光の架橋』

RIIZE

L’Arc〜en〜Ciel