ゴスペラーズ『The Covers』で「クリスマス・パーティーナイト」！クリスマスソング名曲セレクションも

■ワム!の世界的スタンダードナンバー「ラスト・クリスマス」と、back numberの2015年の大ヒット曲「クリスマスソング」をアカペラでカバー!

12月2週目のNHK BS『The Covers』の放送内容が発表された。

ゲストは、ゴスペラーズ。12月にメジャーデビュー30周年を迎える彼らとともに、クリスマスの名曲をたっぷり届ける。

ゴスペラーズは、ワム!の世界的スタンダードナンバー「ラスト・クリスマス」と、back numberの2015年の大ヒット曲「クリスマスソング」をアカペラでカバー。自身の「パール」も披露する。

トークでは、楽曲に感じる魅力や時代背景、それぞれのクリスマスの思い出話に花が咲き、大盛り上がりの展開に。

そして、番組11年のパフォーマンスから贈る『クリスマスソング名曲セレクション』も。

CHEMISTRYによる「クリスマス・イブ」(山下達郎)、平原綾香が歌う「WINTER SONG」(DREAMS COME TRUE)、KinKi Kidsによる「愛のかたまり」、森山良子の「聖者の行進」をお届け。豪華アーティストによるクリスマス&冬の名曲は必見だ。

さらに、日本のクリスマスソングのヒストリーに迫るコーナーも。1950年代のクリスマスソングから、ユーミンや山下達郎のこの季節に欠かせない名曲まで、ゴスペラーズとともに掘り下げる。

名曲とクリスマスソングの背景、そしてにぎやかなトークで贈るクリスマススペシャル、どうぞお楽しみに。

番組情報

NHK BS『The Covers ゴスペラーズと贈る、クリスマス・パーティーナイト!』

4K先行放送:12/08(日)22:50~23:19

本放送予定:12/12(木)21:30~21:59

MC:リリー・フランキー、上白石萌歌

カバーズゲスト:ゴスペラーズ

◇ゴスペラーズ パフォーマンス曲

「クリスマスソング」(back number/2015年)

「ラスト・クリスマス」(ワム!/1984年)

「パール」(ゴスペラーズ/2024年)

◇The Covers クリスマス・ソング カバーセレクション

KinKi Kids 「愛のかたまり」(KinKi Kids/2001年)

CHEMISTRY 「クリスマス・イブ」(山下達郎/1983年)

平原綾香「WINTER SONG」(DREAMS COME TRUE/1994年)

森山良子「聖者の行進 When the Saints Go Marchin’ In」(アメリカ民謡)

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/