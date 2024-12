米歌手マライア・キャリーのヒット曲でクリスマスシーズンの定番曲「恋人たちのクリスマス」(原題「All I Want for Christmas Is You」)が、1994年の発売から今年で30周年を迎える。それを記念した3週連続リリース企画の第2弾アルバム『メリー・クリスマス』が配信限定デジタル版と輸入盤として発売された。配信アルバム『メリー・クリスマス 〜30th Anniversary Edition〜』は、オリジナル曲に加え、1994年12月8日にニューヨーク・セント・ジョン・ザ・ディヴァイン大聖堂で開催されたライブ音源の最新リマスター版を収録。これについて、マライアは「ファンの皆さんとこれまで多くのホリデーを共にできて嬉しい。30周年記念作品をぜひ楽しんで」と喜びのコメントを寄せている。

アルバムには、シングル「恋人たちのクリスマス」の輸入盤CDシングル、7インチおよび12インチのアナログレコード、カセットシングルも発売。輸入盤の一部は国内盤のジャケット写真とは違い、今年撮影された新装アートワークが起用されている。「恋人たちのクリスマス」は日本でも94年秋に放送された山口智子主演ドラマ『29歳のクリスマス』の主題歌に起用され、ミリオンヒットを記録。今年から12月24日が<マライア・キャリー「恋人たちのクリスマス」の日>として正式認定することも発表された。さらに、30周年を締めくくる第3弾企画として13日には、アルバム『メリー・クリスマス』のアナログレコード“Zoetrope盤”や豪華BOXセットの発売も予定されている。