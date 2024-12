米津玄師がTVアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌として、新曲「BOW AND ARROW」(読み:ボウ・アンド・アロー)を書き下ろした。『メダリスト』は、「次にくるマンガ大賞 2022」コミックス部門1位を受賞、2024年度は「第48回講談社漫画賞」総合部門など、数々の賞を受賞している漫画原作。元フィギュアスケート選手の明浦路司が出会った、スケートを独学で学ぶ少女・結束いのり。リンクへの執念を秘めた「いのり」に突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。才能を開花させていく「いのり」と、指導者として成長していく司。タッグを組んだ二人が栄光の“メダリスト”を⽬指す物語。フィギュアスケート振り付け協力として、元オリンピック選手の鈴木明子をはじめ、豪華アスリートたちが参加している。

TVアニメ『メダリスト』

原作つるまいかだ(講談社「アフタヌーン」連載)

©つるまいかだ/講談社

監督山本靖貴

シリーズ構成・脚本花田十輝

キャラクターデザイン亀山千夏

総作画監督亀山千夏、伊藤陽祐

フィギュアスケート振付鈴木明子

フィギュアスケート監督・3DCGディレクターこうじ

3DCGビジュアルディレクター戸田貴之

3DCGアニメーションスーパーバイザー堀 正太郎

3DCGプロデューサー飯島 哲

色彩設計山上愛子

美術監督中尾陽子

美術設定比留間 崇、小野寺里恵

撮影監督米屋真一

編集長坂智樹

音楽林ゆうき

音響監督今泉雄一

音響効果小山健二

アニメーションプロデューサー神戸幸輝

アニメーション制作ENGI



オープニング主題歌米津玄師「BOW AND ARROW」

エンディング主題歌ねぐせ。「アタシのドレス」



公式サイトhttps://medalist-pr.com/

公式X@medalist_PR

公式YouTube https://www.youtube.com/@medalist_PR

©つるまいかだ・講談社/メダリスト製作委員会



*ON AIR*

2025年1月4日より毎週土曜深夜1時30分〜 テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠で放送開始!

CSテレ朝チャンネル1 1月5日より毎週日曜夜9時00分〜

BS朝日 1月6日より毎週月曜夜11時24分〜



*STREAMING*

ディズニープラス「スター」にて単独最速配信開始!

ディズニープラス「スター」 1月4日より毎週土曜深夜2時00分〜

その他サイトも1月9日より毎週木曜深夜2時00分〜以降、順次配信予定



*あらすじ*

スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、 フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。 リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。 才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。 タッグを組んだ二人は栄光の“メダリスト”を目指す──!

関連リンク

◆米津玄師 オフィシャルサイト

◆米津玄師 オフィシャルX

◆米津玄師 オフィシャルInstagram

◆米津玄師 オフィシャルTikTok

◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル

「BOW AND ARROW」がオープニング主題歌を努める、TVアニメ『メダリスト』は2025年1月4日よりスタート。アニメPVのなかでは、「BOW AND ARROW」一部を聴くことができる。◆ ◆ ◆◾︎米津玄師 コメントわたしはひとえに原作のファンです。アニメ化するという情報を見かけ、できることなら曲を作らせて頂けないだろうか、と打診したことがBOW AND ARROWを作るに至るきっかけとなりました。とにかく素晴らしい漫画なので全人類読んでください。アニメもただの視聴者として楽しみです。曲もよろしくお願いします。◆ ◆ ◆