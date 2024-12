8年ぶりの新作「帰ってきた あぶない刑事」の待望のDVD&Blu-ray化も控え、再びファンの熱が急上昇する中、4日からBS松竹東急でも映画・TVスペシャルのシリーズが一挙無料放送されています。4日の「あぶない刑事」、5日の「またまたあぶない刑事」に続き、6日は映画3作目「もっともあぶない刑事」が午後8時から放送されます。

テレビシリーズ総決算的位置づけの「もっとも」

1986年〜1987年にかけて日本テレビ系で放映された「あぶない刑事」。「もっともあぶない刑事」(1989年公開)は続編ドラマ「もっとあぶない刑事」(1988~1989年)放送終了後に公開された作品です。

同作以降は数年のブランクを経て「復活」する形となっており、この「もっとも」がテレビシリーズ放送期間の完結作に当たる存在となっています。

「もっと」のドラマ最終話(第25話「一気」)は、警察と犯罪グループがつながる不祥事をテーマとし、未解決のまま終わりますが、タカ&ユージは「もっとも」でも県警と対峙することに。それゆえ「もっと」からの伏線的な印象を受けます。

鷹山敏樹役の舘ひろしさん 映画『あぶない刑事』より (C)東映・日本テレビ

「もっと」→「もっとも」→「帰ってきた」…つながるエピソード

さらに「もっとも」では新作の「帰ってきた」につながるエピソードがあります。

「もっとも」に登場する「銀星会」組長・前尾源次郎(柄本明さん)がタカとユージの最大の敵となりますが、この前尾の息子である、ベンチャー企業「ハイドニック」社長・海堂巧(早乙女太一さん)が「帰ってきた」では2人の前に立ちはだかります。「帰ってきた」から「あぶ刑事」ファンになった方は、新作の前日譚的な作品として楽しむこともできるかと思います。

新作「帰ってきた」では過去作の懐かしい楽曲が使われているというお話を別の記事でもご紹介しましたが、「もっとも」の楽曲も採用されています。

【5日20時〜】「またまたあぶない刑事」が放送!新作「帰ってきた」でも流れた神曲「On The Run」がタカ&ユージのアクションを盛り上げる! | グルメ情報誌「おとなの週末Web」

「もっとも」では、切ないメロディが印象的な「WHERE DO YOU GO FROM HERE?」というバラードが同作の象徴的なシーンで流れるのですが、「帰ってきた」でも土屋太鳳さん演じる永峰彩夏がこの曲を歌い、過去を思い出すというシーンがあります。(担当はここで描かれる若い頃のタカ&ユージに驚きました!)

大下勇次役の柴田恭兵さん 映画『あぶない刑事』より (C)東映・日本テレビ

【「もっとも」の見どころ】「On The Run」に続く神曲 「There Oughta Be a Law」 とユージのドラテクは必見です!

「もっとも」の見どころのひとつは、最近の作品ではなかなか見られなくなったカーアクション!そして「あぶ刑事」らしいテンションを上げてくれる劇中歌もあります。

15年前の事件で神奈川県警の本多警備局長(芥正彦さん)が銀星会と結託していた事実が発覚し、その真相に迫るタカとユージは絶体絶命の立場となってしまいます。

作品の終盤、事件は時効直前となり、事件の当事者で、結託の事実を知る北野(佐藤仁哉さん)の身柄を守るべく、吉井刑事(山西道広さん)と田中刑事(ベンガルさん)の乗った護送中の港304(グロリアグランツーリスモ、Y31)を強奪します。その後、追っ手を振り切るため港304を街の若者たちが乗っていたポンティアック・トランザムと交換します。

トランザムに身を隠していたタカとユージと北野ですが、やがて神奈川県警のパトカーの大群が3人の所へやってきます。

「逃げまくりますか18時間(ユージ)」「OK!(タカ)」という声とともに名曲「There Oughta Be a Law」が始まり、カーチェイスが開始!

セドリックやコロナ等、複数台のパトカーがトランザムに襲い掛かりますが、急旋回や急発進からの体当たりなどでかわしていきます。アップテンポなロックサウンドに、ユージの華麗なドライビングスキルは必見です!

【放送スケジュール】

BS松竹東急(BS260ch)<全国無料放送> https://www.shochiku-tokyu.co.jp/

・12月4日(水)20時〜 映画『あぶない刑事』(※放送済)

・12月5日(木)20時〜『またまたあぶない刑事』 (※放送済)

・12月6日(金)20時〜『もっともあぶない刑事』

・12月9日(月)20時〜『あぶない刑事リターンズ』

・12月10日(火)20時〜「あぶない刑事フォーエヴァー TVスペシャル’98」

・12月11日(水)20時〜『あぶない刑事フォーエヴァー THE MOVIE』

・12月12日(木)20時〜『まだまだあぶない刑事』

・12月13日(金)20時〜『さらば あぶない刑事』