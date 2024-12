◆渡部颯基(わたなべ・さつき)さんプロフィール

【モデルプレス=2024/12/06】「ミスター東大コンテスト2024」エントリーNo.2渡部颯基(わたなべ・さつき)さんのインタビュー。学部/学年:教養学部1年出身地:大分県誕生日:1月1日趣味:ギター特技:暗記好きな食べ物:フライドポテト好きな言葉(座右の銘):“I’m rather be hated for who I am, than loved for who I am not.”最近ハマっていること:考え事

― コンテストに参加したきっかけを教えてください。友達に誘われたから。― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら?自分に自信があること。― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。週1でサラダを食べること。― 憧れの有名人はいますか?ジョン・レノンさん。― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。僕は現役の時一度東京大学に落ちましたが、元々こうなる運命だったんだと自分に言い聞かせて、もう一年間勉強を頑張って無事合格することが出来ました。運命というものが現実的にはないものだとしても、それを信じることで前を向けるならそう思った方が気が楽でいいと思います。― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。まだ定まっていませんが弁護士になりたいと考えています。― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、渡部さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。努力することを目標としないこと。夢を追いかけて努力すること自体を目標とせずに、冷静に今の自分の能力を分析して、必要な努力を必要な分だけすることが重要だと思います。