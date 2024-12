【リボルテック アメイジング・ヤマグチ タルタリヤ「公子」魔王武装Ver.】12月16日10時より予約開始2025年12月 発売予定価格:14,300円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ タルタリヤ『公子』魔王武装Ver.」を12月16日10時より予約受付を開始する。発売は2025年12月を予定し、価格は14,300円。

本商品はプレイステーション 5/プレイステーション 4/Android/iOS/PC用オープンワールドRPG「原神」に登場するファデュイの執行官「公子」タルタリヤの魔王武装姿を立体化したもの。

全身を刺々しい装甲で覆った凶悪な姿が再現され、細身のプロポーションに、胸の両サイド分割による両肩のスイングをはじめ、山口式独自の可動ギミックを盛り込まれ、双剣や弓をダイナミックに操るアクションを再現することができる。

マントは、美しく波打つ様子を表現した造形に加え、クリア成形にグラデーション塗装、散りばめられた星もプリントされている。大きな2つのパーツを重ねるとともに、ジョイントを組み合わせて幅広く可動するようになっている。

近接攻撃に用いる双剣と、遠距離攻撃を放つ弓と矢が付属。双剣の刃に取り付けられるエフェクトパーツ2種類が付属する。

また、海洋堂直営店で予約すると特典として「セリフエフェクトパーツ」がついてくる。

サイズ:全高約180mm

付属品

・オプションハンド×6

・刀×2

・長槍の柄×1

・弓×1

・矢×1

・雷光エフェクト×2

・水しぶきエフェクト×2

Copyright (C) miHoYo. All Right Reserved.

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。