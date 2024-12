2024年6月6日にグランドオープンし、開業から半年を迎える「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルに、開業後初めてクリスマスデコレーションが登場しています。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「クリスマスデコレーション」

デコレーション期間:実施中〜2024年12月25日まで

開業後初めてとなるクリスマスデコレーションやイルミネーションが飾られている「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」

メインエントランスには、シャンパンゴールドを基調とした幻想的なイルミネーションが点灯し、

館内グランドロビーや

グランパラディ・ラウンジ(こちらのツリーは、ディズニーホテル内で一番大きなクリスマスツリーで高さ約 3.6メートルです。)

ファンタジースプリングス・レストラン前、

ファンタジーシャトー・ラウンジのエントランス、

グランドシャトー・ラウンジに、

それぞれオリジナルのクリスマスツリーが飾られ、ゲストの滞在に彩りを添えています。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルらしい動植物をモチーフにした飾り付けに加えて、それぞれの場所にあった飾りがデコレーションされています。

ファンタジースプリングス・レストラン前のツリーにはカトラリーやりんご、ぶどうなどフルーツ、

美しい階段を降りた場所にあるグランパラディ・ラウンジのツリーには階段の飾り、

グランドロビーには、蝶のモチーフなどどのツリーも細部まで観賞したくなるデザインになっています。

※東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのイルミネーションの一部は、2025年1月31日まで飾られます。

ディズニーアンバサダーホテル

ディズニーアンバサダーホテルのメインエントランスでは、青を基調とした幻想的なイルミネーションが点灯。

「ミッキーマウス」や

「ドナルドダック」

「プルート」のトピアリーの近くには光輝くクリスマスツリーも飾られています。

また、シェフ・ミッキーやエンパイア・グリルなどレストラン前にもクリスマスツリーが飾られています。

※イルミネーションの一部は 2025年1月31日まで飾られます

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

ロビーでは、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのエンブレムのオーナメントが飾られたクリスマスツリーがゲストをお迎え。

また、3つのレストランには、各レストランのコンセプトに合わせてデザインされたクリスマスツリーが飾られ、特別なひとときを彩ります。

東京ディズニーランド ホテル

赤いポインセチアで表現された「ミッキーマウス」のモチーフや「ティンカー・ベル」のオーナメントをあしらったクリスマスツリーが滞在を彩る東京ディズニーランドホテルの館内。

また、レストランでは、各レストランのコンセプトに合わせたクリスマスツリーやガーランドが飾られクリスマスムードを演出しています。

東京ディズニーセレブレーションホテル

「夢やファンタジー」がテーマのウィッシュ、「冒険と発見」がテーマのディスカバーでは、各棟で異なるテーマのクリスマスデコレーションをお披露目。

各棟のエントランスにはクリスマスリース、ロビーにはクリスマスツリーが飾られています。

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー ホテル

「少年アンディの家のクリスマスグッズをおもちゃたちが飾り付けた」をコンセプトに、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズに登場するキャラクターをモチーフとしたオーナメントやリースが飾り付けられた東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー ホテル。

また、ロビーにはお馴染みのキャラクターたちのモチーフを取り入れたツリーが飾られています☆

ホテルごとに異なるテーマのデコレーションで滞在に彩りを添えるディズニーホテル。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルやディズニーホテルにて実施されている「クリスマスデコレーション」の紹介でした☆

