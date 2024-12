ポップカルチャーの祭典「東京コミックコンベンション2024」が2024年12月6日に幕張メッセで開催された。初日となる6日、メインステージでは『スター・ウォーズ』ギャザリング・ステージが開催。最新ドラマ「スター・ウォーズ:スケルトン・クルー」出演のジュード・ロウ、フィン役のジョン・ボイエガ、ヤング・ボバ・フェット役のダニエル・ローガンが登場した。

『スター・ウォーズ』コスプレイヤーがステージを賑やかに盛り上げた後、ローガン、ロウ、ボイエガが登場。ローガンは、ファンのおかげで東京コミコンは世界で最高のコミコンになっていると感謝を伝え、ボイエガは「僕にとって初めての東京コミコンです。すでに素晴らしい時間を過ごしています」と挨拶。5年ぶりの東京コミコンとなったロウは、「これで二回目の参加ですが、日本へは20年間、訪れ続けています。いつも温かく迎えていただいていますし、皆さんの文化も大好きです」と感謝を伝えた。

3人は、事前にファンから寄せられた質問に回答。最初にロウに向けて、「子どもの頃に観た『スター・ウォーズ』がきっかけで役者を目指したそうですが、本当ですか?」との質問。ロウは「まぁ、本当と言えるかな」と反応し、「1977年、小さい頃に初めて『スター・ウォーズ』を見た時、映画館に行くということから裏庭での子ども遊びに至るまで、とても影響を受けたんです」と述懐。ごっこ遊びを通じて、「想像力を使って何かを演じる、誰かになりきる」ということに夢中になり、「今のキャリアに繋がったと言えるかもしれません」と語った。

“謎の男”として出演する自身の最新作「スケルトン・クルー」について、出演の決め手を尋ねられたロウは「頼まれたから」とジョークで答えてから、「さっきも言ったように、40数年前にオリジナル版を観てから、このカノン、ユニバースが大好きになり、自分の中の特別な場所を占めるようになりました。子どもたちが主役というのも素晴らしいアイデアだと思います。キャラクターも良かったし、喜んで引き受けましたよ」との思いを披露。

さらにロウは『A.I.』(2001)ジゴロ・ジョー役の撮影の思い出について質問されると、「素晴らしい経験でした。スティーブン・スピルバーグとも初めてのお仕事でしたし、あの映画ではスタン・ウィンストンという偉大な特殊効果の達人ともご一緒できました。『ジュラシック・パーク』や『E.T.』の恐竜を作った方なんです」と紹介。「もうこの世を去ってしまいましたが、映画魔術の偉人とご一緒できたのは、本当にすごい経験でした」と振り返った。

続いてジョン・ボイエガには、「『スカイウォーカーの夜明け』のフィンはどうなっていると思いますか?」との質問。ボイエガは「休暇。とてもお金のかかる休暇。費用は帝国持ちで」とのジョークで会場のファンを笑わせる。

『スター・ウォーズ』撮影の思い出について聞かれたボイエガは、「衣装がキツいこと。素晴らしい人々。とてもいい思い出、とてもいい繋がりです」と端的に答えた。

さらに、製作が予定されている『アタック・ザ・ブロック』(2011)続編についての質問には、「僕が初めて出た映画ですから、また続編に戻れるのはとても嬉しいです」と所感を伝え、「楽しくて、アクションも増えます」と予告。「宇宙で世界を救うことが続いたから、ロンドンに戻れるのも嬉しい」ともコメントした。

また、偉大なシンガーであるオーティス・レディングの伝記映画で主演が決定していることについて触れられると、隣で聞いていたジュード・ロウは「そうなのか」といった様子で、興味深そうにボイエガに反応。この伝記映画についてボイエガは「とても楽しみです。ダニエル・デッドワイラーと共演します。素晴らしい映画になると思います。歌ったり、踊ったり、動いたりするのが楽しみです」と意気込みを語った。

ローガンは、「まずジュード・ロウに、『スター・ウォーズ』ファミリー入りを歓迎します」と伝え、「僕はかつて最年少でしたが、今や『スター・ウォーズ』ファミリーの古参になりました。変な感じです」とコメント。「スケルトン・クルー」も視聴しているそうで、「すごく良いです。絶対見てね」とアピールした。

最後に3人はファンに一言コメントを求められると、ボイエガは「May the Force be with you, Always」と発信。出番が回ってきたローガンが「This is the way!」と発すると、後ろのボイエガとロウも「やるな!」といった様子で大喜び。ロウは「迎えてくれてありがとう。また次回も会いましょう」と紳士に締めた。

東京コミコン2024 開催概要 ©2024 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2024 年 12 月 6 日(金)11:00~19:007 日(土)10:00~19:008 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~5 ホール※ホールは変更となる可能性があります 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp