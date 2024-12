Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªENHYPEN¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â½ç°Ì¹¹¿·

ENHYPENがビルボードジャパンの年間チャート主要部門で自己最高順位を更新した。

ビルボードジャパンが12月6日に発表した2024年年間チャート(集計期間2023年11月27日〜2024年11月24日)によると、ENHYPENは総合アルバムチャートである「Hot Albums」、で2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』が12位を記録した。

これは2022年の年間チャート「Hot Albums」で17位を記録した日本1stアルバム『定め』よりも5ランク高く、根強い日本人気を証明した。

彼らは、「Top Album Sales」でも『ROMANCE : UNTOLD』で自己最高順位である10位を記録し、昨年よりも順位を15上げた。

さらに、リパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は同チャートで22位を記録。11月19日の日本発売以来、約1週間の販売量だけで今回の順位を達成している。

今年発売のアルバムが好成績を記録

ENHYPENは今年、2つのアルバムをヒットさせ、世界の音楽チャートで目を見張るほどの成果を上げた。7月にリリースした『ROMANCE : UNTOLD』は初動販売量(発売後1週間のアルバム販売量)で234万枚を突破したのに続き、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」でグループ最高順位の2位を記録した。

また、11月リリースの『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は、発売初週で計140万6926枚が売れ、歴代のK-POPリパッケージアルバムの中で最多初動販売量の新記録を達成した。

さらに、TikTokが12月5日に発表した「Year on TikTok 2024」によると、ENHYPENは「Top 10 Artist Global」で2位を記録し、K-POPアーティストの中で最高順位となった。彼らは「Top 10 Artist」韓国部門では1位となり、圧倒的な人気を証明している。同部門はアーティストの公式TikTokアカウントの動画再生回数を基準に選定される。

特に、『ROMANCE : UNTOLD』のリード曲『XO(Only If You Say Yes)』が使用されたTikTok上の動画の累計再生回数は1200万回を超える。他にも多彩なコンテンツで熱い関心を集めた。

なおENHYPENは現在、ドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR "WALK THE LINE" IN JAPAN」を開催中だ。去る11月9、10日に埼玉・ベルーナドームでの公演を盛況裏に終えた彼らは、来る28、29日に福岡PayPayドーム、2025年1月25、26日に京セラドーム大阪でコンサートを行う。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、大躍進を続けている。