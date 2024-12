ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン・ワールド2025』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年は1年間を通して『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催します。

その公開第一弾プログラム『名探偵コナン・ワールド』について、アトラクションのビジュアルと、 オリジナルストーリー、サブタイトルが公開されました。

名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜

<ストーリー>

伝統ある米花市科学館のリニューアルイベントに 参加したあなた。そこには、「コナン」に「少年探偵団」、「小五郎」に「安室」の姿も。

この日はサイエンスショーや科学と法律をテーマにしたシンポジウムが予定されており、教授たちに加え、小五郎の妻で弁護士の「妃英理」も招待されていたのだが…

講演が始まろうとしたその時、セキュリティシステムが作動!あなたは爆弾とともに、建物の中に閉じ 込められた!!さあ、絶体絶命のピンチの中、爆弾を解除し、真犯人を突き止めることができるか!?

■ 期間:2025年1月31日(金)〜 2025年6月30日(月)

■ 場所:ステージ 18 ■ アトラクション形式:リアル脱出ゲーム

【『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜』チケット情報】

チケット価格:3,980 円〜(1 名/税込み/前売り、当日券共通)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア、ローソンチケット(WEB のみ)、株式会社JTB

販売開始:2024年12月9日(月)12:00〜

今回の『名探偵コナン・ザ・エスケープ』は、先日の情報解禁以降、話題沸騰中の劇場版最新作 「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」(2025 年4月18日公開予定)と連動!

「コナン」、「少年探偵団」をはじめ、いつにもまして大活躍する!?“眠りの小五郎”こと「毛利小五郎」、「安室透」に加え、初参戦となる“小五郎の妻”「妃英理」が登場します。

館内を歩き回り、密室からの脱出を目指す完全ウォークスルー型の謎解き体験では、自分たちの足と 頭脳を使って手がかりを探し、アイテムを駆使して事件を解決に導きます。

これまで以上に手ごたえ 十分の圧倒的クオリティの謎、超リアルな登場人物たちによるド迫力のアクションに大興奮しながら、 目の前に現れた「小五郎」、「安室」たちを手助けする推理や、「コナン」たちとメッセージでやり取りをしながら爆弾の解除に挑むなど、ゲスト自身が作品世界に入り込み真犯人を突き止めていきます。

劇場版の前日譚となる完全オリジナルストーリーを舞台に、自らの頭脳で真犯人を追い詰める、超熱狂の“極限推理”体験を楽しめます☆

名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜標的の絶叫車両(スリルコースター)〜

<ストーリー>

「平次」と「和葉」の仲を取り持とうという「蘭」の計らいで、ジェットコースターに乗り込んだ一行だったが… なんと車両に爆弾が仕掛けられており、絶体絶命の大ピンチに!

さあ、「コナン」と「平次」のタッグで、この危機を乗り越えられるか!?

■ 期間:2025年1月31日(金)〜 2025年6月30日(月)※1

■ 場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ■ アトラクション形式:ストーリー・ライド

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』では体験できません

※1 メンテナンスのため、2025年2月5日(水)〜2月24日(月)の期間、休止いたします

推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

<ストーリー>

ここは、レストラン「タイニー・ブロッサム」。

この日はテレビ番組の収録が予定されており、店内には、大張り切りの「小五郎」に加え、ある危機を察知し目を光らせる「安室」の姿も。

というのも、お忍びで来店予定の有名人の宝石が狙われているという噂が立っていたのだった…

撮影と楽しい食事が進む中、店内では怪しい動きが発生して!?

さあ、「小五郎」や「安室」と謎を解き、事件を 解決せよ!

■ 開催期間:2025 年 1 月 31 日(金)〜 2025年6 月 1 日(日)

※開催期間が変更になる場合があります

■ 開催場所:ロンバーズ・ランディング

■ アトラクション形式:エンターテイメント・レストラン

■ 所要時間:各回約 80 分、入替制

■ メニュー

タイニー・ブロッサム・ジュエルフレンチコース​(肉)

タイニー・ブロッサム・ジュエルフレンチコース​(魚)

タイニー・ブロッサム・キッズコース​

スペシャルドリンク&コースターセット

コースター スペシャルドリンク&コースターセット 各¥1,300

(左から)小さくなった名探偵 レモン・ホワイトウォーター、桜舞う 蘭のピーチソーダ、

眠りの小五郎 ライム・ジンジャーソーダ、安室透のスモーキー・オレンジティーソーダ

※ドリンク1杯にスペシャルコースターが1つ付きます(コースターは8種からランダムにお渡し)

名探偵コナン・ミステリー・レストラン・フォト ¥2,500

※画像は過去のものです

オリジナルスウィーツ ¥2,500

※当日販売はありませんのでご了承ください。お持ち帰りスウィーツの事前購入は、『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』チケット購入時のお申込みのみとなりますので、ご注意ください

※内容は予告なく変更する場合があります

※販売数には限りがあります。各開催回の販売数に達した場合、販売終了となります

【名探偵コナン・ミステリー・レストラン チケット情報】

· チケット価格:大人[12 歳以上]:¥7,000(税込み) 、子ども[4〜11 歳]:¥2,600(税込み)

· 販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

· 一般販売期間:

1〜3月開催分販売期間 2025年1月24日(金)12:00〜

4 月開催分販売期間 2025年3月4日(火)12:00〜

5〜6月開催分販売期間 2025年4月2日(水)12:00〜

※先行販売および抽選販売の応募期間は終了しています

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれません

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式 WEB サイトを参照ください(順次公開)

公式WEBサイト:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/conan

名探偵コナンの3つのアトラクションが体験できる『名探偵コナン・アトラクションスペシャル』チケット情報

チケット価格:7,500円〜(1 名/税込み/前売り、当日券共通)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売開始:2024年12月13日(金)12:00〜

販売対象期間:入場日2025年2月25日(火)〜6月30日(月)

対象アトラクション:名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜、名探偵コナン×ストーリー・ライド、名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜

※スペシャルチケット限定オリジナルグッズ付き

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれません

※開催日およびチケットに関する詳細は公式 WEB サイトをご確認ください

公式WEBサイト :https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/conan

