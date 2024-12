TVアニメ『メダリスト』2025年1月4日放送開始！ 新ビジュアル公開＆米津玄師の主題歌も決定

話題のTVアニメ『メダリスト』が、2025年1月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠で放送開始されることが発表された。原作は「次にくるマンガ大賞 2022」でコミックス部門1位を受賞し、数々の賞を受賞している人気作だ。本日、新ビジュアルとメインPVが公開され、キャッチコピー「人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある!」と共にメインキャラクターたちが描かれている。PVでは、オープニング主題歌に採用された米津玄師の「BOW AND ARROW」の音源の一部も聴くことができ、アニメ初出し映像が楽しめる。オープニング主題歌は米津玄師の「BOW AND ARROW」に決定。米津は「わたしはひとえに原作のファンです。アニメ化するという情報を見かけ、できることなら曲を作らせて頂けないだろうか、と打診したことがBOW AND ARROWを作るに至るきっかけとなりました。とにかく素晴らしい漫画なので全人類読んでください。アニメもただの視聴者として楽しみです。曲もよろしくお願いします。」とコメントを寄せている。放送に先立ち、本編第1話「氷上の天才」のあらすじと先行カットも公開された。元フィギュアスケート選手の明浦路司が、スケートを独学で学ぶ少女・結束いのりと出会い、彼女に正式なクラブへの入会を勧めるが、いのりの母親は彼女にスケートを諦めさせたいと望んでいるというストーリーだ。第1話は12月14日(土)に実施予定の「第1話先行上映&記念舞台挨拶全国同時生中継」でも視聴可能で、ファンにとって見逃せないイベントとなる。さらに、北海道札幌市で開催される「さっぽろ雪まつり」にも『メダリスト』が参加することが決定。いのりのGOE+5な雪像が展示される予定で、氷上の物語が描かれる本作ならではのコラボレーションに注目が集まる。【さっぽろ雪まつり開催概要】期間:2月4日(火)〜2月11日(火)展示場所:さっぽろ雪まつり大通会場11丁目「国際広場」『メダリスト』は2025年1月4日より毎週土曜深夜1時30分からテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠で放送開始。CSテレ朝チャンネル1では1月5日より毎週日曜夜9時00分から、BS朝日では1月6日より毎週月曜夜11時24分から放送される。また、ディズニープラス「スター」では1月4日より毎週土曜深夜2時00分から単独最速配信が開始される。■作品概要<イントロダクション>スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。タッグを組んだ二人は栄光の“メダリスト”を目指す――!TVアニメ『メダリスト』公式サイト: https://medalist-pr.com/ TVアニメ『メダリスト』公式X: https://x.com/medalist_PR TVアニメ『メダリスト』公式YouTube: https://www.youtube.com/@medalist_PR <放送情報>放送開始日:2025年1月4日(土)深夜1時30分〜放送局:テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠CSテレ朝チャンネル1:1月5日(日)夜9時00分〜BS朝日:1月6日(月)夜11時24分〜配信開始日:ディズニープラス「スター」1月4日(土)深夜2時00分〜<スタッフ>原作:つるまいかだ(講談社「アフタヌーン」連載)監督:山本靖貴シリーズ構成・脚本:花田十輝キャラクターデザイン:亀山千夏総作画監督:亀山千夏、伊藤陽祐フィギュアスケート振付:鈴木明子フィギュアスケート監督・3DCGディレクター:こうじ3DCGビジュアルディレクター:戸田貴之3DCGアニメーションスーパーバイザー:堀正太郎3DCGプロデューサー:飯島哲色彩設計:山上愛子美術監督:中尾陽子美術設定:比留間崇、小野寺里恵撮影監督:米屋真一編集:長坂智樹音楽:林ゆうき音響監督:今泉雄一音響効果:小山健二アニメーションプロデューサー:神戸幸輝アニメーション制作:ENGI©つるまいかだ・講談社/メダリスト製作委員会<主題歌>オープニング主題歌:米津玄師「 BOW AND ARROW 」エンディング主題歌:ねぐせ。「アタシのドレス」<キャスト>結束いのり:春瀬なつみ明浦路司:大塚剛央狼嵜光:市ノ瀬加那夜鷹純:内田雄馬鴗鳥理凰:小市眞琴三家田涼佳:木野日菜那智鞠緒:戸田めぐみ大和絵馬:小岩井ことり蛇崩遊大:三宅貴大<原作情報>第1巻〜第11巻好評発売中!©つるまいかだ/講談社