女優中山美穂さん(54)が死去したことが6日、分かった。都内の自宅で死亡しているのが見つかった。

中山さんは自身のインスタグラムを前日5日に更新。アップした写真の文言がネット上で注目を集めている。

中山さんは「先日行ったルイーズ ブルジョワ展 写真下手すみません 2、3日心がえぐられて、一緒に行った友としか会話が出来なかった。写真下手だけど、上手くてもなんにも表現できない」と投稿し、額縁の写真をアップ。その中には「I HAVE BEEN HELL AND BACK」(私は地獄に行って、そして戻ってきました)、「AND LET ME TELL YOU ,IT WAS WONDERFUL」(素晴らしかったと言わせてください)とつづられていた。

中山さんが投稿した写真の文言に対し「中山美穂氏のインスタ見てきたけどなんだか闇深そうね…」「中山美穂さん、インスタの最新投稿が20時間前、昨日の午後19時頃に投稿してる…その時は生きてたのかと思うと人生何があるか分からないね…あとよく最期の投稿って生死に関わる内容なこと多くない? 気のせい? ご冥福をお祈りします」「中山美穂てみんな何の話してるのかと思ったら…最後のインスタが…わたし地獄に行って帰ってきたことがあるの だけど言わせて 素晴らしかったよ」などと書き込まれていた。