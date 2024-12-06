

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42652.97 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41259.43 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41113.08 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40261.53 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40256.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39910.55 新値三本足陽転値

39865.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39753.52 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39399.35 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39245.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)



39091.17 ★日経平均株価6日終値



38984.77 均衡表転換線(週足)

38955.51 6日移動平均線

38842.82 均衡表基準線(日足)

38759.62 均衡表雲上限(日足)

38737.50 25日移動平均線

38716.96 均衡表転換線(日足)

38677.58 200日移動平均線

38542.49 13週移動平均線

38472.37 26週移動平均線

38349.51 75日移動平均線

38229.49 ボリンジャー:-1σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37721.49 ボリンジャー:-2σ(25日)

37685.62 ボリンジャー:-1σ(13週)

37449.80 均衡表雲上限(週足)

37213.48 ボリンジャー:-3σ(25日)

37078.83 ボリンジャー:-1σ(26週)

36828.76 ボリンジャー:-2σ(13週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35971.89 ボリンジャー:-3σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35685.30 ボリンジャー:-2σ(26週)

34291.77 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 82.43(前日88.86)

ST.Slow(9日) 83.99(前日77.22)



ST.Fast(13週) 65.47(前日67.50)

ST.Slow(13週) 66.35(前日67.03)



［2024年12月6日］



株探ニュース

