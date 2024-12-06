　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42652.97　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41259.43　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41113.08　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40261.53　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40256.21　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39865.90　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39753.52　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39399.35　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39245.51　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

39091.17　　★日経平均株価6日終値

38984.77　　均衡表転換線(週足)
38955.51　　6日移動平均線
38842.82　　均衡表基準線(日足)
38759.62　　均衡表雲上限(日足)
38737.50　　25日移動平均線
38716.96　　均衡表転換線(日足)
38677.58　　200日移動平均線
38542.49　　13週移動平均線
38472.37　　26週移動平均線
38349.51　　75日移動平均線
38229.49　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37721.49　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37685.62　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37449.80　　均衡表雲上限(週足)
37213.48　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37078.83　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36828.76　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35971.89　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35685.30　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34291.77　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.43(前日88.86)
ST.Slow(9日)　　83.99(前日77.22)

ST.Fast(13週)　 65.47(前日67.50)
ST.Slow(13週)　 66.35(前日67.03)

［2024年12月6日］

株探ニュース