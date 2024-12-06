µÆÃÓÅí»Ò¡¡¼«¿È¤Îà¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯á¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¡Ö²È¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤ÎµÆÃÓÅí»Ò¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤À¤Ã¤¿µÆÃÓ¤ËÃæÀî²È¤Î¹ä¤Ï¡¢Åö»þ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°®¼ê²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª»Å»ö¤¹¤ë»þ¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤Ç¡£»ä¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¿®Íê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Í¥ÅùÀ¸Åª¤ÊÅú¤¨¤Ë¹ä¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Þ¤¢²º¤ä¤«¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¤¬¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ç¡Ä¡¢¥Û¥ó¥È¡¢ÏÃ¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤¼¤«¼«µÔÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ë¹ä¤¬¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢ÎéÆó¤â¡ÖÅí»Ò¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö²È¤Ç¤Ï»ä¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºòÆü¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä¹½÷¤ÈÌë¡¢à½÷»Ò¥Ð¥Êá¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦»ä¡¢¤¹¤´¤¤¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤Æ¡££±»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡¢¡Ø¤â¤¦¥Þ¥Þ¤ÏÌÌÇò¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌ¼¤¬¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤¬»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤ó¤«¤½¤Î¡Ø¥ì¥Ù¥ëÄã¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´é¤ò¡Ä¡×¡£ÎéÆó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê´é¡¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£