◆中山美穂さん、アイドル女優の先駆者に

【モデルプレス=2024/12/06】12月6日、女優で歌手の中山美穂(なかやま・みほ)さんが亡くなったことがわかった。54歳だった。ここでは中山さんの活躍をまとめる。中山さんは1970年3月1日生まれ、東京都出身。スカウトで芸能界入りし、1985年にTBS系ドラマ「毎度おさわがせします」で女優デビュー。同年にはシングル「C」でアイドルデビューを果たし、同曲はTBS系の初主演ドラマ「夏・体験物語」の主題歌としても注目を集めた。女優業と歌手業を両立させる先駆者となり、南野陽子、浅香唯、工藤静香とともにアイドル四天王と呼ばれる。1987年のTBS系ドラマ「ママはアイドル」での愛称・ミポリンが実際にも愛称として広まる。

◆中山美穂さん死去

そのほか、主な出演作はフジテレビ系ドラマ「君の瞳に恋してる!」(1989)、NHK大河ドラマ「信長 KING OF ZIPANGU」(1992)、フジテレビ系「眠れる森」(1998)、TBS系「Love Story」(2001)、フジテレビ系「貴族探偵」(2017)、テレビ朝日系「ザ・ハイスクール ヒーローズ」(2021)、映画「Love Letter」(1995)、「東京日和」(1997)、「ママレード・ボーイ」(2018)、「愛唄 -約束のナクヒト-」(2019)、「ラストレター」(2022)、「死刑にいたる病」(2022)など。「Love Letter」では、「第20回報知映画賞最優秀女優賞」を始めとする賞を4冠獲得。「東京日和」では「第21回日本アカデミー賞優秀主演女優賞」「第12回高崎映画祭最優秀主演女優賞」を受賞した。また毎年大晦日に放送される「NHK紅白歌合戦」には7回出場。1985年に「C」で「第27回日本レコード大賞」最優秀新人賞を受賞したほか、1988年「You’ re My Only Shinin’ Star」で「第30回日本レコード大賞」金賞、1994年「世界中の誰よりきっと」で日本作詩家協会賞など多くの賞を獲得してきた。2002年にミュージシャンで小説家の辻仁成との結婚を発表。2004年に第1子となる長男を出産し、2014年に離婚した。12月6日には、クリスマスライブ『Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live』大阪公演を開催予定だったが、当日に公式サイトにて体調不良のため急遽公演を中止することを発表していた。報道によると、都内にある中山さんの自宅にて、関係者から110番通報があり警察官などが駆けつけたところ、死亡が確認されたとしている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】