「信じたくない」中山美穂さん　急逝に広がるショック…最後のインスタ投稿に殺到するファンの悲しみ

12月6日、女優で歌手の中山美穂さんが自宅で亡くなっていたことが分かった。54歳という若さだった。テレビや舞台など第一線で活躍していただけに、突然の訃報に衝撃が走っている。

報道によれば同日正午すぎ、東京・渋谷区の自宅で関係者から110番通報があったとのこと。警察官などが駆けつけたところ、中山さんが浴槽で死亡しているのが確認されたという。

いっぽう同日には『Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live』大阪公演を控えており、午後5時半・午後8時半開演の2公演が予定されていた。しかし当日になり、公式サイトで「中山美穂の体調不良の為、公演を中止する運びとなりました」と報告。また「今回の決定に際し、現在いただいているご予約は全てキャンセルとさせていただきます」とも、アナウンスされていた。

中山さんが亡くなった原因は現段階では不明だが、ニュース速報で訃報を知ったという人も少なくなく、ネットやSNSでは大きな悲しみに包まれている。

そんな中山さんが最後にインスタグラムを更新したのは、亡くなる前日の12月5日だった。東京・六本木にある「森美術館」で開催中の展覧会『ルイーズ・ブルジョワ展 地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ』を、鑑賞したことを報告していた。

中山さんは《先日行ったルイーズ ブルジョワ展 写真下手すみません》と書き出し、《2、3日心がえぐられて、一緒に行った友としか会話が出来なかった。写真下手だけど、上手くてもなんにも表現できない》とポスト。そして、「I HAVE BEEN TO HELL AND BACK. AND LET ME TELL YOU , IT WAS WONDERFUL」とハンカチに刺繍された、20世紀を代表する女性アーティストのルイーズ・ブルジョワ氏による作品を収めた写真を添えていた。

まさかこのポストが最後になってしまうとは、誰もが予期していなかったはず――。コメント欄には中山さんを惜しむファンの声が溢れており、現在までに1,300件以上の書き込みが寄せられている(6日15時40分現在)。

《早すぎる! 僕たちのアイドル! 信じたくないです》

《嘘でしょう?美穂ちゃん、信じられない…ショックだ》

《なんで!!! 同じ年なのに…こらからなのに…ご冥福をお祈りしたします》