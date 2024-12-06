来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇１２月９日
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
◇１２月１０日
００：００ 米・卸売売上高
００：００ 米・卸売在庫
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１２：３０ 豪・豪中央銀行政策金利発表
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
※タイ市場が休場
◇１２月１１日
０８：５０ 日・法人企業景気予測調査
０８：５０ 日・国内企業物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・消費者物価指数
※米・１０年物国債入札
※日・「セミコン・ジャパン２０２４」開催（１３日まで）
◇１２月１２日
０４：００ 米・月次財政収支
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０９：３０ 豪・失業率
０９：３０ 豪・新規雇用者数
１６：００ 英・鉱工業生産
１６：００ 英・貿易収支
１６：００ 英・製造業生産指数
１６：００ 英・商品貿易収支
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２２：３０ 米・卸売物価指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
※米・３０年物国債入札
◇１２月１３日
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１９：００ ユーロ・鉱工業生産
２２：３０ 米・輸出入物価指数
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
◎決算発表・新規上場など
○１２月９日
決算発表：アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，サムコ<6387>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，スバル<9632>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>
※東証グロース上場：インフォメティス<281A>
○１２月１０日
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，ギグワークス<2375>，サトウ食品<2923>，ポールＨＤ<3657>，ネオジャパン<3921>，ジャストプラ<4287>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，アイモバイル<6535>，浜木綿<7682>，ＧＥＮＤＡ<9166>
○１２月１１日
決算発表：モロゾフ<2217>，くら寿司<2695>，テンポスＨＤ<2751>，ファーマＦ<2929>，アゼアス<3161>，ＧＡテクノ<3491>，アセンテック<3565>，ザッパラス<3770>，ｇｕｍｉ<3903>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，シルバライフ<9262>
○１２月１２日
決算発表：アイケイケイ<2198>，柿安本店<2294>，ジェリビンズ<3070>，トーエル<3361>，菊池製作<3444>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ラクスル<4384>，セルソース<4880>，プラスゼロ<5132>，ＰＯＰＥＲ<5134>，オハラ<5218>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，石井表記<6336>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，ＯＳＧコーポ<6757>，三井ハイテク<6966>，マクビープラ<7095>，さくらさく<7097>，Ｃａｓａ<7196>，サンオータス<7623>，トップカルチ<7640>，あさくま<7678>，菊池製作<7777>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，カドスＣ<211A>，タイミー<215A>，ハートシード<219A>ほか
※東証グロース上場：ユカリア<286A>
○１２月１３日
決算発表：アスクル<2678>，神戸物産<3038>，Ｈａｍｅｅ<3134>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，バルニバービ<3418>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ＨＥＲＯＺ<4382>，スマレジ<4431>，ナトコ<4627>，アクシージア<4936>，クミアイ化<4996>，ノバック<5079>，テクノロジー<5248>，エコナビスタ<5585>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，ＭＳＯＬ<7033>，ハイレックス<7279>，フジコーポ<7605>，オーエムツー<7614>，ＷＡ<7683>，正栄食<8079>，レボリュー<8894>，ナレルＧ<9163>，イントループ<9556>，きんえい<9636>，アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>ほか
※東証グロース上場：ラクサス・テクノロジーズ<288A>
出所：MINKABU PRESS
◇１２月９日
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
◇１２月１０日
００：００ 米・卸売売上高
００：００ 米・卸売在庫
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１２：３０ 豪・豪中央銀行政策金利発表
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
※タイ市場が休場
◇１２月１１日
０８：５０ 日・法人企業景気予測調査
０８：５０ 日・国内企業物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・消費者物価指数
※米・１０年物国債入札
※日・「セミコン・ジャパン２０２４」開催（１３日まで）
◇１２月１２日
０４：００ 米・月次財政収支
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０９：３０ 豪・失業率
０９：３０ 豪・新規雇用者数
１６：００ 英・鉱工業生産
１６：００ 英・貿易収支
１６：００ 英・製造業生産指数
１６：００ 英・商品貿易収支
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表
２２：３０ 米・卸売物価指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
※米・３０年物国債入札
◇１２月１３日
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１９：００ ユーロ・鉱工業生産
２２：３０ 米・輸出入物価指数
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
◎決算発表・新規上場など
○１２月９日
決算発表：アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，サムコ<6387>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，スバル<9632>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>
※東証グロース上場：インフォメティス<281A>
○１２月１０日
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，ギグワークス<2375>，サトウ食品<2923>，ポールＨＤ<3657>，ネオジャパン<3921>，ジャストプラ<4287>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，アイモバイル<6535>，浜木綿<7682>，ＧＥＮＤＡ<9166>
○１２月１１日
決算発表：モロゾフ<2217>，くら寿司<2695>，テンポスＨＤ<2751>，ファーマＦ<2929>，アゼアス<3161>，ＧＡテクノ<3491>，アセンテック<3565>，ザッパラス<3770>，ｇｕｍｉ<3903>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，シルバライフ<9262>
○１２月１２日
決算発表：アイケイケイ<2198>，柿安本店<2294>，ジェリビンズ<3070>，トーエル<3361>，菊池製作<3444>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ラクスル<4384>，セルソース<4880>，プラスゼロ<5132>，ＰＯＰＥＲ<5134>，オハラ<5218>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，石井表記<6336>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，ＯＳＧコーポ<6757>，三井ハイテク<6966>，マクビープラ<7095>，さくらさく<7097>，Ｃａｓａ<7196>，サンオータス<7623>，トップカルチ<7640>，あさくま<7678>，菊池製作<7777>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，カドスＣ<211A>，タイミー<215A>，ハートシード<219A>ほか
※東証グロース上場：ユカリア<286A>
○１２月１３日
決算発表：アスクル<2678>，神戸物産<3038>，Ｈａｍｅｅ<3134>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，バルニバービ<3418>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ＨＥＲＯＺ<4382>，スマレジ<4431>，ナトコ<4627>，アクシージア<4936>，クミアイ化<4996>，ノバック<5079>，テクノロジー<5248>，エコナビスタ<5585>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，ＭＳＯＬ<7033>，ハイレックス<7279>，フジコーポ<7605>，オーエムツー<7614>，ＷＡ<7683>，正栄食<8079>，レボリュー<8894>，ナレルＧ<9163>，イントループ<9556>，きんえい<9636>，アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>ほか
※東証グロース上場：ラクサス・テクノロジーズ<288A>
出所：MINKABU PRESS