来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１２月９日



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査



◇１２月１０日



００：００ 米・卸売売上高

００：００ 米・卸売在庫

０８：５０ 日・マネーストック

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１２：３０ 豪・豪中央銀行政策金利発表

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

※日・閣議

※米・３年物国債入札

※中・貿易収支

※タイ市場が休場



◇１２月１１日



０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・国内企業物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・消費者物価指数

※米・１０年物国債入札

※日・「セミコン・ジャパン２０２４」開催（１３日まで）



◇１２月１２日



０４：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・貿易収支

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２２：３０ 米・卸売物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※米・３０年物国債入札



◇１２月１３日



０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

２２：３０ 米・輸出入物価指数

※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○１２月９日



決算発表：アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，サムコ<6387>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，スバル<9632>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>

※東証グロース上場：インフォメティス<281A>



○１２月１０日



決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，ギグワークス<2375>，サトウ食品<2923>，ポールＨＤ<3657>，ネオジャパン<3921>，ジャストプラ<4287>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，アイモバイル<6535>，浜木綿<7682>，ＧＥＮＤＡ<9166>



○１２月１１日



決算発表：モロゾフ<2217>，くら寿司<2695>，テンポスＨＤ<2751>，ファーマＦ<2929>，アゼアス<3161>，ＧＡテクノ<3491>，アセンテック<3565>，ザッパラス<3770>，ｇｕｍｉ<3903>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，シルバライフ<9262>



○１２月１２日



決算発表：アイケイケイ<2198>，柿安本店<2294>，ジェリビンズ<3070>，トーエル<3361>，菊池製作<3444>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ラクスル<4384>，セルソース<4880>，プラスゼロ<5132>，ＰＯＰＥＲ<5134>，オハラ<5218>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，石井表記<6336>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，ＯＳＧコーポ<6757>，三井ハイテク<6966>，マクビープラ<7095>，さくらさく<7097>，Ｃａｓａ<7196>，サンオータス<7623>，トップカルチ<7640>，あさくま<7678>，菊池製作<7777>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，カドスＣ<211A>，タイミー<215A>，ハートシード<219A>ほか

※東証グロース上場：ユカリア<286A>



○１２月１３日



決算発表：アスクル<2678>，神戸物産<3038>，Ｈａｍｅｅ<3134>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，バルニバービ<3418>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ＨＥＲＯＺ<4382>，スマレジ<4431>，ナトコ<4627>，アクシージア<4936>，クミアイ化<4996>，ノバック<5079>，テクノロジー<5248>，エコナビスタ<5585>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，ＭＳＯＬ<7033>，ハイレックス<7279>，フジコーポ<7605>，オーエムツー<7614>，ＷＡ<7683>，正栄食<8079>，レボリュー<8894>，ナレルＧ<9163>，イントループ<9556>，きんえい<9636>，アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>ほか

※東証グロース上場：ラクサス・テクノロジーズ<288A>



出所：MINKABU PRESS