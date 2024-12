ダフト・パンク＆松本零士『インターステラ5555』4K特別上映、エイリアンの音楽バンド描くアニメ映画

ダフト・パンク&松本零士のアニメーションミュージカル映画『インターステラ5555』4Kリマスター版を、特別上映。2024年12月12日(木)から15日(日)までの期間限定で公開される。

ダフト・パンク&松本零士のアニメミュージカル、劇場で特別上映

『インターステラ5555』はフランスのエレクトロ・デュオであるダフト・パンクと映画監督のセドリック・エルヴェが、漫画家の松本零士、東映アニメーションと共同で制作し、2003年に公開された映画作品。邪悪な計画を企む人間のキャラクターによってエイリアンの音楽バンドが誘拐されるという物語を、ダフト・パンクのサウンドと松本零士の絵によって表現している。

ダフト・パンク『ディスカバリー』の楽曲がサントラに

劇中では、ダフト・パンクの2001年の代表的なアルバム『ディスカバリー』の全曲がサウンドトラックとしてフィーチャーされており、「ワン・モア・タイム(One More Time)」「仕事は終わらない(Harder, Better, Faster, Stronger)」「ヴェリディス・クオ(Veridis Quo)」といったダフト・パンクの象徴的なアンセムを通じて物語が表現されている。

ミシェル・ゴンドリーなど手掛けるMVも特別上映

なお、『インターステラ5555』の内容はもともと各楽曲のミュージックビデオにカットされていたため、映画館で全編を鑑賞できるのは非常な稀な機会。特別上映では全体の物語を通して鑑賞できる他、スパイク・ジョーンズ、ミシェル・ゴンドリー、セブ・ジャニアック、ロマン・コッポラ、ウォーレン・フーなどの監督によるダフト・パンクの代表的なビデオセレクションも本編に続いて初めて劇場スクリーンにて上映される。

【詳細】

ダフト・パンク&松本零士『インターステラ5555』

原題:Daft Punk & Leiji Matsumoto 『Interstella: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem』

セットリスト:

One More Time / Aerodynamic / Digital Love / Harder, Better, Faster, Stronger / Crescendolls / Nightvision / Superheroes / High Life / Something About Us / Voyager / Veridis Quo / Short Circuit / Face to Face / Too Long

+ ボーナスミュージックビデオ

1. Da Funk / 2. Around the World / 3. Burnin' / 4. Revolution 909 / 5. Fresh / 6. Infinity Repeating



■特別上映

公開期間:2024年12月12日(木)〜12月15日(日)

鑑賞料金:2,500円一律

※劇場およびスクリーンによりアップチャージ料金がある可能性あり、詳細は鑑賞予定の劇場へ問い合わせ。

※ 映写機材の仕様により、劇場によっては2Kでの上映となる場合あり。

■上映劇場

・12月12日(木)〜12月15日(日)(4日間限定)

東京)TOHOシネマズ 日比谷、TOHOシネマズ 池袋、TOHOシネマズ 新宿

大阪)TOHOシネマズ なんば

・12月12日(木)・12月15日(日)(2日間限定)

東京)TOHOシネマズ 日本橋、TOHOシネマズ 上野、TOHOシネマズ 六本木ヒルズ、TOHOシネマズ 立川立飛、吉祥寺オデヲン

北海道)TOHOシネマズ すすきの

宮城)TOHOシネマズ 仙台

栃木)TOHOシネマズ 宇都宮

埼玉)TOHOシネマズ ららぽーと富士見

千葉)TOHOシネマズ 八千代緑が丘、TOHOシネマズ 流山おおたかの森

神奈川)TOHOシネマズ ららぽーと横浜、TOHOシネマズ 川崎

長野)長野グランドシネマズ

愛知)TOHOシネマズ 赤池

京都)TOHOシネマズ 二条

大阪)TOHOシネマズ 梅田、TOHOシネマズ セブンパーク天美、TOHOシネマズ ららぽーと門真

兵庫)TOHOシネマズ 西宮OS

岡山)TOHOシネマズ 岡南

広島)福山駅前シネマモード

福岡)TOHOシネマズ ららぽーと福岡

