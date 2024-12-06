ËÌ»³¸÷¹°¤¬ÌÀ¤«¤¹ÃæµïÀµ¹¤Î£Í£ÃÎÏ¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀß·×¿Þ¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡²Î¼ê¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¤¬£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¡Ê¶â¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ë¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î£Í£ÃÎÏ¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÃæµï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡£µ¤¤ÎÈ´¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ë¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ËÌ»³¤¬¡Ö¡ÊÃæµï¤¬¡Ë¡Ø²¶¡¢º£Æü²¿¤ä¤ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¾ì¹ç¡¢Á´ÉôÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éÈÖÁÈ¤Î´ë²èÃÊ³¬¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤¬ÂçÀª¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤â½Ð±é£±¿Í£±¿Í¤Î¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö£±¤Ä¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¸«¤»¾ìºî¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤ËÃÏÆ¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤À¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡¡ËÌ»³¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæµï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¥¤¥¹¤Î¹â¤µ¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ù¤Î¹â¤µ¤¬¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¡¢¥¤¥¹¤ÎÄã¤µ¤¬¤É¤¦¤«¤È¤«¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡ËÀß·×¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤ì¶á¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀß·×¿Þ¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ãæµï¤ÎåÌÌ©¤Ê·×»»¤Ö¤ê¤ËÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÀï¹ñÉð¾¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡