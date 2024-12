12月6日正午ごろ、歌手で女優の中山美穂さんが東京・渋谷区の自宅で亡くなっているところが発見された。54歳だった。

【写真】亡くなる前日に更新されていたInstagram、誕生日会でヘベレケになり男性にしがみつく中山美穂さん

「中山さんが仕事に来ず、関係者が自宅を訪ねたところ、浴室で倒れているのが見つかりました。110番通報し、警察官や救急隊員が駆けつけ、その場で死亡を確認したそうです。警視庁が詳しい経緯を調べています」(全国紙記者)

中山さんは本日12月6日にビルボードライブ大阪でコンサートを行う予定だったが、当日の正午過ぎ、「中山美穂の体調不良の為」として中止が急きょ発表された。

亡くなる前日、中山さんはInstagramに意味深長な投稿をしていた。

〈先日行ったルイーズ ブルジョワ展写真下手すみません 2、3日心がえぐられて、一緒に行った友としか会話が出来なかった。写真下手だけど、上手くてもなんにも表現できない〉

投稿には、都内で開催中の「ルイーズ・ブルジョワ展」で撮影したという作品の写真も。〈I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.〉というメッセージが記された作品で、日本語に翻訳すると、このような意味になる。

〈私は地獄に行って帰ってきた。言っておくけど、素晴らしかったよ〉

中山さんは、2日前には「今年もパジャマを作りました♪ とにかく肌触りが滑らかで柔らかいのです。リラックス&睡眠にはとにかくこだわりたいですよね」と、自身がプロデュースするアイテムを紹介していた。あまりにも突然の訃報に、SNS上では中山さんを悼む声が続出している。ご冥福をお祈りします。