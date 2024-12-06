俳優・歌手の中山美穂さん死去 ミリオン作「ただ泣きたくなるの」などシングル記録【オリコン】
俳優・歌手の中山美穂さんが死去したことが6日、わかった。54歳。
【写真】中山美穂さんがインスタに投稿した個展の模様「2、3日心がえぐられて…」
中山さんは1985年にシングル「C」で歌手デビュー。94年2月9日発売のシングル「ただ泣きたくなるの」は累積売上104.8万枚を記録（12／月9日付時点）しており、ミリオンヒットとなった。
このほか、91年「遠い待のどこかで…」は累積67.3万枚、92年発売の中山美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」は累積売上183.5万枚と、大ヒットを記録した。
■中山美穂さん、シングルの主な記録（オリコン調べ、2024年12月9日付現在）
1位「ただ泣きたくなるの」（1994年2月9日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上104.8万枚
※自身唯一のミリオン作品
2位「遠い街のどこかで…」（1991年11月1日発売）
最高3 位、累積売上67.3 万枚
3位「HERO」（1994年12月14日発売）
最高8位、累積売上47.4万枚
4位「幸せになるために」（1993年4月21日発売）
最高4位、累積売上41.4万枚
5位「人魚姫」（1988年7月11日発売）
最高1位、累積売上36.5万枚
■中山美穂さん関連シングルの主な記録
中山美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」（1992年10月28日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上183.5万枚
1993年オリコン年間シングルランキング10位（期間内売上132.6万枚）
※「オリコン週間シングルランキング」は「1968年1月4日付」よりスタート
【写真】中山美穂さんがインスタに投稿した個展の模様「2、3日心がえぐられて…」
中山さんは1985年にシングル「C」で歌手デビュー。94年2月9日発売のシングル「ただ泣きたくなるの」は累積売上104.8万枚を記録（12／月9日付時点）しており、ミリオンヒットとなった。
このほか、91年「遠い待のどこかで…」は累積67.3万枚、92年発売の中山美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」は累積売上183.5万枚と、大ヒットを記録した。
1位「ただ泣きたくなるの」（1994年2月9日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上104.8万枚
※自身唯一のミリオン作品
2位「遠い街のどこかで…」（1991年11月1日発売）
最高3 位、累積売上67.3 万枚
3位「HERO」（1994年12月14日発売）
最高8位、累積売上47.4万枚
4位「幸せになるために」（1993年4月21日発売）
最高4位、累積売上41.4万枚
5位「人魚姫」（1988年7月11日発売）
最高1位、累積売上36.5万枚
■中山美穂さん関連シングルの主な記録
中山美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」（1992年10月28日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上183.5万枚
1993年オリコン年間シングルランキング10位（期間内売上132.6万枚）
※「オリコン週間シングルランキング」は「1968年1月4日付」よりスタート