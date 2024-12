【ドリームトミカ コライドン(しっそうけいたい)】【ドリームトミカ ミライドン(ドライブモード)】12月14日 販売予定(「ポケモンセンターオンライン」:12月12日 発売予定)価格:未定

ポケモンは、ポケモンのオフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて「ドリームトミカ コライドン(しっそうけいたい)」と「ドリームトミカ ミライドン(ドライブモード)」を12月14日に販売する。また、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」では12月12日10時より販売を予定している。価格は未定。

本商品はタカラトミーのミニカー「トミカ」と「ポケットモンスター」 とのコラボ商品。「ポケットモンスター スカーレット/バイオレット」に登場する「コライドン(しっそうけいたい)」と「ミライドン(ドライブモード)」をトミカで再現。

□「ドリームトミカ」×「ポケットモンスター」の告知ペ―ジ

ドリームトミカ コライドン(しっそうけいたい)

ドリームトミカ ミライドン(ドライブモード)

