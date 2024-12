タカラスタンダードは、宮崎美子さんがタカラスタンダードのショールームに訪問し、リフォーム体験をするWEB限定動画を、2024年12月6日(金)から宮崎美子さんYouTubeチャンネル「よしよし。【宮崎美子ちゃんねる】」およびタカラスタンダード公式ホームページにて公開をします。

タカラスタンダード「よしよし。【宮崎美子ちゃんねる】」

動画タイトル: 宮崎美子のタカラスタンダードショールーム体験

公開日 : 2024年12月6日(金)より公開

公開サイト : 宮崎美子YouTubeチャンネル「よしよし。

https://www.youtube.com/channel/UC_ISATMe0Fcxi-SQp22EK6g

タカラスタンダードは、宮崎美子さんがタカラスタンダードのショールームに訪問し、リフォーム体験をするWEB限定動画を、2024年12月6日(金)から宮崎美子さんYouTubeチャンネル「よしよし。【宮崎美子ちゃんねる】」およびタカラスタンダード公式ホームページにて公開。

■より快適で楽しい暮らしのためのリフォームを検討。

初めてのショールームへ!

今回の企画では、60歳を過ぎてから、YouTubeや料理やボルダリングなどさまざまなチャレンジをしながら人生を楽しんでいる宮崎さんが、より人生をより前向きに楽しく快適に過ごすために、実際にタカラスタンダードのショールームへ足を運び、ショールームでリフォームを検討。

初めてショールームに訪れる宮崎さん。

ショールームの広さと商品の展示数の多さにびっくり。

“リフォームには興味津々ではあるものの、何から始めればよいか全く分からない”と、アドバイザーの方に不安を相談すると、リフォーム検討者の大半は、リフォームへの不安や悩みを抱えているということを聞き一安心。

アドバイザーに理想のリフォームや不安や日頃の水回りの悩みを相談しながら、キッチンやお風呂コーナーを見られました。

宮崎美子さんショールーム体験

■リフォーム後のキッチン空間をイメージできる展示に宮崎さんもうっとり。

キッチンコーナーでは、一つ一つの空間にコンセプトがあり、リフォーム後の暮らしをイメージしやすいように展示されたたくさんのキッチン空間にびっくり。

最近ではキッチンだけではなく、ダイニングリビング空間を入れ替えるリフォームが多いことや、コンロの前に壁がないキッチンが人気だという情報に興味津々。

同社のシステムキッチンなどで多く使用される素材「ホーロー」に、油汚れに見立てた油性ペンで落書きをしても、水拭きだけでキレイにする体験をしていただいた後、鉄でできている特性を生かしたマグネット収納や、同社独自のシンク下食器洗い乾燥機などもご覧いただくと、その使い勝手の良さにうっとりしていました。

宮崎美子さんキッチン体験_1

宮崎美子さんキッチン体験_2

■掃除がしやすく、スパ気分を味わえるシステムバスにワクワクが止まらない。

お風呂コーナーでは、毎日の掃除の面倒を解消する、掃除しやすいシステムバスの機能を紹介。

宮崎さんもお風呂掃除には大変な思いをしているそう…。

そんなお風呂掃除にお困りの宮崎さんにオススメの床やお風呂の壁を紹介。

お風呂の壁もホーロー素材なので、マグネットで収納が自由自在に作れる高機能性に宮崎さんも楽しそう。

皮脂汚れに見立てた油性ペンで初めてお風呂に落書き体験をし、水拭きでサッと消えることに感動!楽しみながらお風呂掃除のしやすさを体験。

さらには毎日の疲れを癒す“肩包み湯”でおうちスパや、浴槽に入り浴槽の入り心地を体験したりとお風呂コーナーを満喫されていました。

宮崎美子さんお風呂体験_1

宮崎美子さんお風呂体験_2

■リフォームをする際にやっておくべきポイントも紹介!

リフォームの際、リフォーム検討者が最も気にするポイントは、費用のことや、リフォーム会社の選び方。

宮崎さんも同様にリフォームへの不安を抱えていましたが、リフォームをする際の費用やスケジュールでの不安を解消するためのポイントや、リフォーム会社の選び方などをアドバイザーが解説し、リフォームへの不安もスッキリと払拭されていました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ショールームへ足を運びリフォーム検討!タカラスタンダード「よしよし。【宮崎美子ちゃんねる】」 appeared first on Dtimes.