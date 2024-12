横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの最上階に位置するスカイラウンジ「ベイ・ビュー」に、期間限定で「ストロベリーアフタヌーンティーセット」が登場!

甘酸っぱい旬の苺を存分に楽しめるスイーツに加え、ホテル自慢のお料理も楽しめます☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」ストロベリーアフタヌーンティーセット

価格:7,200円(税・サ込)

提供期間:2025年1月8日(水)〜3月31日(月)

提供時間:11:30/12:00/14:00/14:30(全席2時間制)

場所:スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)

内容:

1段目:苺のヴェリーヌ 小さなパフェをイメージして・苺とベリーのローズジュレ 杏仁豆腐の二層仕立て・ムース ルージュ フランボワーズのコンフィチュール・フランボワーズのエクレア・苺のタルト フロマージュクリーム2段目:スコーン(プレーン、苺)ストロベリージャム・クロテッドクリームクリーム・メープルシロップ3段目:スモークサーモンサンド レモン風味・フレッシュストロベリーサンド・彩り野菜のキッシュ オーロラソース・シーフードの地中海マリネアフタヌーンティーセット限定スペシャルバリュー:フレッシュストロベリー ・ローストビーフ・スパークリングワイン(ノンアルコール含む) フリーフロー・ティーブッフェ 20種類

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの最上階に位置するスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、期間限定でストロベリーアフタヌーンティーセットが登場!

1段目は5種類のスイーツ。

小さなパフェをイメージしたグラスデザート「苺のヴェリーヌ」や、サクサク食感のタルトと、みずみずしい苺がマッチした「苺のタルト フロマージュクリーム」、見た目もかわいい「フランボワーズのエクレア」など、心躍るストロベリースイーツが展開されています。

2段目はプレーンとストロベリー2種類の香ばしい焼きたてスコーン。

ストロベリージャム、クロテッドクリーム、メープルシロップと一緒に楽しめます。

3段目は充実のセイボリー。

「フレッシュストロベリーサンド」や「スモークサーモンサンド」の他、ホテルならではのセイボリー「シーフードの地中海マリネ」や「彩り野菜のキッシュ」も楽しめます。

さらに、ホテル自慢の「ローストビーフ」やフルーツそのものの味わいを楽しめる「フレッシュストロベリー」も、お席にお届け。

また、20種類以上の紅茶はもちろん、スパークリングワインもフリーフローで提供されます。

ホテル最上階で甘酸っぱい旬の苺を存分に楽しめるアフタヌーンティーセット。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」のストロベリーアフタヌーンティーセットは、2025年1月8日(水)から3月31日(月)までの期間限定開催です☆

優雅なひと時を演出する特別なディナーやプラン!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「クリスマスメニュー」まとめ 優雅なひと時を演出する特別なディナーやプラン!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「クリスマスメニュー」まとめ 続きを見る

チーズとろける進化系クロワッサンとトリュフ風味のクグロフ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」 チーズとろける進化系クロワッサンとトリュフ風味のクグロフ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最上階で旬の苺を堪能できるストロベリーアフタヌーンティーセット!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」 appeared first on Dtimes.