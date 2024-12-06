「NETIS」に登録！タグチ工業「雑木＆草刈り機　クサカルゴン・クサカルゴン スリム」

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タグチ工業の「雑木＆草刈り機　クサカルゴン・クサカルゴン スリム」が、国土交通省が運営する「NETIS(新技術情報提供システム)」に登録されました。

 

タグチ工業「雑木＆草刈り機　クサカルゴン・クサカルゴン スリム」

 

 

タグチ工業の「雑木＆草刈り機　クサカルゴン・クサカルゴン スリム」が、国土交通省が運営する「NETIS(新技術情報提供システム)」に登録。

※登録番号：CG-240010-A

■NETIS登録情報

新技術名称： 雑木＆草刈り機　クサカルゴン・クサカルゴン スリム

NETIS番号 ： CG-240010-A

摘要　　　：

本技術は道路、堤防、公園等の除草工において、雑草から竹やぶ・雑木の伐採を安全・迅速に行う油圧ショベル用アタッチメントで、従来は、肩掛け式草刈り機や人力で対応していた。

この技術の活用により、安全性・施工性が向上する。

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