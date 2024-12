タグチ工業の「雑木&草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム」が、国土交通省が運営する「NETIS(新技術情報提供システム)」に登録されました。

タグチ工業「雑木&草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム」

タグチ工業の「雑木&草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム」が、国土交通省が運営する「NETIS(新技術情報提供システム)」に登録。

※登録番号:CG-240010-A

■NETIS登録情報

新技術名称: 雑木&草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム

NETIS番号 : CG-240010-A

摘要 :

本技術は道路、堤防、公園等の除草工において、雑草から竹やぶ・雑木の伐採を安全・迅速に行う油圧ショベル用アタッチメントで、従来は、肩掛け式草刈り機や人力で対応していた。

この技術の活用により、安全性・施工性が向上する。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「NETIS」に登録!タグチ工業「雑木&草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム」 appeared first on Dtimes.