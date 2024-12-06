「NETIS」に登録！タグチ工業「雑木＆草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム」
タグチ工業の「雑木＆草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム」が、国土交通省が運営する「NETIS(新技術情報提供システム)」に登録されました。
タグチ工業「雑木＆草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム」
タグチ工業の「雑木＆草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム」が、国土交通省が運営する「NETIS(新技術情報提供システム)」に登録。
※登録番号：CG-240010-A
■NETIS登録情報
新技術名称： 雑木＆草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム
NETIS番号 ： CG-240010-A
摘要 ：
本技術は道路、堤防、公園等の除草工において、雑草から竹やぶ・雑木の伐採を安全・迅速に行う油圧ショベル用アタッチメントで、従来は、肩掛け式草刈り機や人力で対応していた。
この技術の活用により、安全性・施工性が向上する。
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 「NETIS」に登録！タグチ工業「雑木＆草刈り機 クサカルゴン・クサカルゴン スリム」 appeared first on Dtimes.