フォロワー限定のお得な情報も！Qoo10「Qoo10公式アカウント」

「Qoo10」は、2024年12月6日(金)から、フランス発のSNS BeReal.にオンラインマーケットプレイスを運営する日本企業として国内初となるQoo10公式アカウントを公開しました。

*国内初:BeReal.調べ(2024年12月現在)

Qoo10「Qoo10公式アカウント」

今回、BeReal.の「リアルな表現」という他のSNSにはない特徴に着目し、Qoo10の素顔やサイト運営の舞台裏をありのままにお届けする場として、オンラインマーケットプレイス業界では日本初となる公式アカウントを開設しました。

Qoo10のオフィスや倉庫など普段はお見せできない一面の発信や、スタッフのおススメ商品の紹介、フォロワー参加型の企画など様々な投稿。

■Qoo10 BeReal.公式アカウント

Qoo10スタッフやオフィスの様子、倉庫の裏側などを紹介するほか、おすすめのアイテムやフォロワー限定のお得な情報を発信していきます。

また、クイズ企画やコーディネート投稿企画などフォロワー参加型の企画も用意しています。

運用開始日:2024年12月6日

企画運用サポート:BeReal.Speak(BeReal SAS、博報堂、PEAKの3社によるクリエイティブTeam)

■投稿内容

(1) Qoo10のリアルな職場を紹介!

Qoo10の1日をテーマに、Qoo10社員が仕事をしている様子や休憩中の様子、熱い議論を交わしている会議、倉庫の様子など、普段は見ることのできないQoo10のリアルをお届けします。

(2) フォロワー限定の商品情報!

BeReal.の投稿を見た人に限定で、Qoo10スタッフがおすすめする商品のクーポンコードを発行したり、新商品の数量限定や先行販売などの特別イベントを催したりします。

(3) フォロワー参加型イベント!

クイズの正解者にポイントやクーポンを提供する企画や、フォロワーにもお気に入りのコーディネートを投稿してもらう企画など、Qoo10スタッフとフォロワーが一緒に盛り上がるイベントを開催します。

BeReal.は、Qoo10ユーザーと親和性の高い10代〜20代の若者を中心に人気が高く、新しいSNS体験として急速な広がりを見せています。

