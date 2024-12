ケンタッキーフライドチキンの年初めの風物詩「ケンタ福袋」が、2025年1月1日より数量限定で登場!

毎年恒例の「オリジナルチキン」や「バーガー」をはじめとした人気定番メニューの共通引換券(4,190円相当)に「カーネルクリスピー」が仲間入りします☆

ケンタッキーフライドチキン「ケンタ福袋 2025」

価格:3,000円(税込)

発売日:2025年1月1日(水)

※一部、年内の12月26日(木)以降、または1月2日(木)以降に発売する店舗があります

※各店舗の発売日は、直接店舗へ問合せください

事前予約期間:2024年12月23日(月)〜12月31日(火)

予約受け取り期間:2025年1月1日(水)〜1月5日(日)

内容:

ケンタッキーフライドチキン全店共通引換券 計4,190円相当(「オリジナルチキン2ピース」引換券3枚、「バーガー1個」引換券2枚、「ポテト(S)1個」引換券2枚、「ビスケット1個」引換券2枚、「カーネルクリスピー1ピース」引換券1枚)※有効期限:2025年3月31日(月)※「バーガー引換券」で選べる商品は、チキンフィレバーガー/和風チキンカツバーガーの2種のみとなりますクーポンつきケンタおみくじケンタッキーフライドチキンオリジナル大容量保冷バッグ(サイズ W320×H320×D150mm程度(持ち手含まず)、持ち手 W30×600mm程度)

全国のケンタッキーフライドチキンに、毎年大人気の「ケンタ福袋」が数量限定で登場!

毎年恒例の「オリジナルチキン」や「バーガー」をはじめとした人気定番メニューのKFC全店共通引換券(4,190円相当)に「カーネルクリスピー」が仲間入り。

2024年よりも、さらにおトクな福袋となっています。

加えて、肩掛けができて、たっぷり収納できる大きなサイズの「KFCオリジナル大容量保冷バッグ」も。

ホワイトの生地に、ワンポイントでキャッチコピー”it’s finger lickin’ good”(指までしゃぶりたくなるほどおいしい)があしらわれた、シンプルなデザインで普段使いしやすいバッグです。

さらに、「ケンタ福袋」を購入すると抽選で人気商品の無料券があたる「クーポンつきケンタおみくじ」が付いてきます。

小吉が出ると「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉で「バーガー」無料券、大吉だと「トクトク4ピースパック」無料券がもらえ、当たった無料券はその場で引き換えも可能。

くじに外れた場合でも、おトクなクーポン2種がもれなくもらえます。

毎年大人気のお得な福袋。

ケンタッキーフライドチキンの「ケンタ福袋 2025」は、2025年1月1日(水)発売です☆

※一部店舗では利用できません

※店頭販売も実施されます

※数量限定のため、なくなり次第販売終了です

※一部、販売しない店舗があります

※デリバリーは対象外です

