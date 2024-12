「Lingereet Ginza(ランジェリート ギンザ)」では、ホリデーシーズンにおすすめの新作ランジェリーを販売中です。

12月13日(金)からは最大1万円のお買い物券が当たるガチャキャンペーンを開催し、販売を強化していきます。

Lingereet Ginza「ランジェリー」

「Lingereet Ginza(ランジェリート ギンザ)」ではホリデーシーズンにおすすめの新作ランジェリーを販売中。

!12月13日(金)からは最大1万円のお買い物券が当たるガチャキャンペーンを開催し、販売を強化していきます。

地下1階・2階に9店舗が集結した日本最大級の広さを誇るランジェリー売場「ランジェリート ギンザ」での取り扱いアイテムは、常時50ブランド以上、ブラジャーのサイズはA70〜I85まで(サイズオーダーは除く)、総点数2万点以上の品揃えを誇り、ライフスタイルや体型のお悩みにあわせて各店舗で様々なアイテムを取り扱っています。

そんな都内有数のランジェリーのお買い物スポットである「ランジェリート ギンザ」から、ホリデーシーズンを彩る特別感溢れる新作ランジェリーが続々登場。

期間中はレッド・ホワイト・グリーンを中心にラグジュアリーで華やかなランジェリーが店頭を彩ります。

更に12月13日(金)からは「ランジェリート ギンザ」で使えるお買い物券の他、各店舗のお得なクーポンやうれしいアイテムがあたるガチャキャンペーンを開催。

■ホリデーコレクション

「ランジェリート ギンザ」からホリデーシーズンにおすすめの華やかな新作ランジェリーをラインナップ!

Lingereet Ginza_Holiday Collection2

■ランジェリート ガチャキャンペーン

期間:12月13日(金)〜17日(火)

「ランジェリート ギンザ」の9店舗いずれかで、税込6,600円以上購入いただくと、最大1万円のお買い物券の他、各店舗のお得なクーポンやうれしいアイテムなどがあたるガチャ抽選に参加できます。

ランジェリート ガチャキャンペーン

― Lingereet Ginza(ランジェリート ギンザ) ―

地下フロアにランジェリーショップ9店舗が集結、日本最大級の広さを誇る約290坪に、常時50ブランド以上のインナーウェアを取り揃える都内有数のランジェリーのお買い物スポットです。

●ランジェリー9ショップ

・B2F ワコール・トリンプ・ブラデリスニューヨーク・アンフィ・アンブラ・

ウンナナクール・サンアイリゾート ノーザリー・ヌーブラ

・B1F サロン バイ ピーチジョン

●セルフ計測サービス ワコール SCANBE(無料)

B2F ワコールでは3Dボディスキャナーを用いて全身をセルフ計測できる「SCANBE(スキャンビー)」サービスを導入しています。

3秒のセルフ計測により、自分のからだを360度見られる3D映像をはじめ、全身18か所の採寸データや体型特徴、インナーウェアのサイズを知ることができ、サイズデータの一部は印刷して持ち帰ることができます。

「ランジェリート ギンザ」にお越しの際は、ワコールで計測をして体のサイズを確かめてから回るのがおすすめ。

定期的なボディチェックとしても活用いただけます。

※女性のお客様のみのサービスです。

※妊娠中、または身長130cm以下の場合は、正確な計測ができない可能性があります。

ワコール SCANBE

●営業時間

11:00〜20:00 ※状況により変更になる場合があります。

●アクセス

〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 西銀座デパート

東京メトロ銀座駅 C5・C7 出口直結

JR有楽町駅銀座口・中央口より徒歩3分

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホリデーシーズンに向けて新作多数ラインナップ!Lingereet Ginza「ランジェリー」 appeared first on Dtimes.