サンタクロースが乗車記念カード配布！西武バス「クリスマスバス」

西武バスは、12月1日(日)〜25日(水)までの間、川越営業所管内において、路線バス車両に「クリスマス」をモチーフとした車体装飾と車内装飾を施した「クリスマスバス」を運行します。

西武バス「クリスマスバス」

2015年から2019年まで毎年運行していた、この「クリスマスバス」は、コロナ禍により運行を見送っていましたが、5年ぶりに運行することを決定しました。

なお、今回は、2020年春より採用した路線バスの新デザイン「S-tory(エストリー)」初の「クリスマスバス」となっており、車体には西武バス公式キャラクター「エンジェ」を中心とした、クリスマスのイラストを散りばめています。

さらに、今回の運行に合わせて、12月15日(日)、22日(日)、24日(火)において、「クリスマスバス」にサンタクロース(※サンタクロースに扮した西武バス社員)が乗車し、小学生以下の方やご希望のされた方に「乗車記念カード」を配布します。

【詳細】

1. 運行営業所

西武バス川越営業所

2. 運行時期

2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

※車両運用の都合等により、運行しない日がある場合があります。

3. 運行系統(予定)

川越駅西口〜南大塚駅南口間、本川越駅〜今福中台間、狭山市駅東口〜狭山台団地間など

4. 西武バスホームページ「位置情報」でのバス位置情報提供について(※対応予定)

西武バス公式ホームページ「位置情報」検索にて、「クリスマスバス」の走行位置を確認することができます。

※バス位置情報を確認できるのは「クリスマスバス」運行中の場合に限ります。

車両運用の都合上、運行していない場合もあります。

