ºÇ½ªÀá¡¢J1ÇÆ¼Ô¤É¤³¤Ë¡¡¿À¸Í¤«¹Åç¡©Ä®ÅÄ¤â²ÄÇ½À
¡¡J1¤Ï8Æü¤Ëº£µ¨¤ÎÇÆ¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¡£3¥Á¡¼¥à¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëºÇ½ªÀá¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡£¾¡¤ÁÅÀ69¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¿À¸Í¤Î2Ï¢ÇÆ¤«¡¢Æ±68¤Î¹Åç¤¬µÕÅ¾¤Ç4ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤«¡£Æ±66¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë¤â½éÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¾ÅÆî¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2»î¹çÏ¢Â³°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿11·î30Æü¤ÎÇðÀï¤ÏÆâÍÆ¤ËË³¤·¤¯¡¢ÉðÆ£¤Ï¡Ö½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£´Å¤µ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤¿¡£·ü°Æ¤Ï¹¶·â¿Ø¤À¡£¥¨¡¼¥¹ÂçÇ÷¤ÏÌó2¥«·î¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢¥¸¥§¥¢¥ó¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤âÄË¤¤¡£ÉðÆ£¤äµÜÂå¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹Åç¤Ï10·îÃæ½Ü¤«¤é¤Î3Ï¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢1Æü¤Î»¥ËÚÀï¤Ï5¡½1¤ÇÂç¾¡¡£37»î¹ç71¥´¡¼¥ë¤È¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼GÂçºåÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡5Æü¤Î¸ø¼°Àï¤â¹µ¤¨Ãæ¿´¤Ç4¥´¡¼¥ë¡£¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡J1½é»²Àï¤ÎÄ®ÅÄ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¼¯ÅçÀï¤Ç¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¡£¿À¸Í¤È¹Åç¤¬¤È¤â¤ËÉé¤±¤ë¤ÈµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¡£