¡Ö´µ¼Ô¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×´Ç¸î¼Â½¬Ãæ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥¦¥ï¥µ¤¬!!Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¡Á·ëº§¤·¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¹¥Ü¥¹Àï¤Ç¤·¤¿¡Á¡×
¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È²Ç¤ò¥¤¥Ó¥ê¤Þ¤¯¤ëÆÇµÁÊì¤Ë¡¢¥É¥±¥Á¤ÇÄ¶¼«¸ÊÃæ¤ÊÉ×¡Ä¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤Î¡ÖµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¡Á·ëº§¤·¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¹¥Ü¥¹Àï¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¡£ËèÆü¤¬È¯¸«¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤¬2023Ç¯¤Ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤ÎÆ±ºî¤Ï¡¢SNS¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¸È¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÌ¡²è²½¤Ç¤µ¤é¤ËµÁÊì¤ÈÉ×¤Î¹ó¤µ¤Ë¥ê¥¢¥ë´¶¤¬½Ð¤Æ¥ä¥Ð¥¤¡×¡ÖÀè¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³ÊÔ¤Î´©¹Ô¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¢£Åö»þ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¡ª
¸½ºß¤ÏÉ×¤ÈÇ¤È²º¤ä¤«¤ÇËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¼çÉØ¡¦¤«¤Å¤µ¤ó¡£´Ç¸î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤Å¤ÏÉÂ±¡¼Â½¬Ãæ¤Ë¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸å¤ËÉ×¤È¤Ê¤ë½©É§¤È½Ð²ñ¤¦¡£Åö»þ¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÁ´¤¯Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«±¡Æâ¤Ç½©É§¤È¤«¤Å¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ì¡²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤«¤Å¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖµÁÉãÊì¤Ï·ã»÷¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀÖÀ±ÀèÀ¸¤¬´¶¤¸¤¿¤Þ¤ÞÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÀÖÀ±ÀèÀ¸¤¬Åö»þ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
ÀÖÀ±ÀèÀ¸¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆ±¤¸80Ç¯Âå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤È¤«¤Å¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÇÆ±¤¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Å¤µ¤ó¤ÎÊ¸¾Ï¤«¤éµÁÊì¤ÎÀ³Ê¤ò³ä¤ê½Ð¤·ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÛÁü¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¾¿Æ¤Î¿ÍÊÁ¡¢¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤Î²ÈÄí´Ä¶¡¢ÁÄÉãÊì¤ÎÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¹Í¤¨¤ë¤½¤¦¡£Ì¾Á°¤ÎÉÕ¤±Êý¤âÁÄÉãÊì¤ÎÂå¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È·è¤á¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿Æ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿Æ¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ä¤Ê¤É¤ï¤«¤ëÈÏ°Ï¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏºÙÉô¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤«¤é¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë³¨¤äÅ¸³«¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖÀ±ÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ä2¿Í¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¤ÎËÜºî¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìµ¤¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤«¤Å(@kadu0614) ÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)