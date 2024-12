Image: Shutterstock

Lifehacker 2024年11月11日掲載の記事より転載

4人家族のスケジュールを管理するのは、目隠しをしてジャグリングをしているように感じることがあります。

仕事の予定や個人の用事、子どもたちの習い事まで、常に多くのことが重なっており、バランスを取るのが本当に難しい!

最近試してみて本当に役立ったもの? それは、ChatGPTです!

AIをスケジューリングに取り入れることで、カレンダーの混乱を少し減らし、私たちの生活に合わせた週ごとの計画を作れるようになりました。

ChatGPTで日々の計画を作成する

まずは、週ごとのタスクリストを作成しました。起床時間、子どもを学校に送り出す時間、ミーティング、プロジェクトの締め切りなど、すべてをこのリストに手当たり次第加えます。

誰が何をする必要があるかをしっかりと記入して、AIが物事やイベントを適切にグループ化できるように配慮。

特に、複数のタスクが重なっているときは、優先順位をつけたりもしました。

その後、すべての情報を直接ChatGPTに入力すると、日ごと・週ごとの詳細なスケジュールを出力してくれました。結果は驚くほどわかりやすかったものの、実際に手を加えながら調整し、うまくいったこととうまくいかなかったことをメモしていきました。

条件をつけていくと、回答の精度が上がる

この過程で気づいたのは、良い結果を得るためにはChatGPTにかなりのサポートが必要だということでした。何を優先すべきかを「教え」、物事をより簡単にする方法を考えるように促す必要があります。

「家族の時間を優先する」や「時間をもっと効率的に管理する方法を考える」と伝えると、良い結果が得られました。

ChatGPTは実際に試してみるべき活動や、仕事を効率的に進める方法を提案してくれ、それが週を通して大いに役立ちました。

ChatGPTスケジュールの利点

さて、ChatGPTの利点はかなり明白です。まず、毎時間を自分で計画する必要がなく、代わりにAIがそれを行ない、わかりやすい形でリストアップしてくれました。また、週を通してスケジュールに従うだけでかなりの時間を節約できたことにも気づきました。

実は、私は時間管理が得意ではありません。

掃除の代わりにゲームに余分な1時間を費やしたり、1つのプロジェクトに没頭してほかのプロジェクトに悪影響を与えることもあります。

また、夕食の準備をする時間だと気づくのが遅くなることもあります。

しかし、毎日の予定がリスト化されていることで、自分の時間やエネルギーがどのように配分されているのかを把握でき、その構造に従うことで実際に物事が進んでいると感じました。

さらに、家族全員がもっと時間を持てるようになり、より計画的に過ごせています。

また、特定の日に食事の下ごしらえをするなど、提案に従うことで、時間をより効果的に使えるようになりました。

うまくいかなかった課題と教訓

課題もなかったわけではありません。

ChatGPTは当初、複数人や重複したスケジュールの仕分けに苦労していました。

最初から私が何を必要としているかを直感的に理解してくれるわけではありません。調整を加え、明確な指示を与える必要があり、AIの精度を徐々に高めていきました。

結局のところ、ChatGPTが完璧だとは言えませんが、AIを活用したスケジュール管理は時間の無駄ではなかったと言えます。

現実的に言うと、もしあなたが私のように、毎日詳細に計画を立てたり、誰かの助けなしにみんなのスケジュールを調整するのが難しい人であれば、これは大いに役立ちます。

私のアドバイス? ChatGPTは、スケジュールを効率化する便利なツールです。しかし、すでにスケジュール管理が得意で、確立された良いシステムがある人にとっては置き換える価値はないかもしれません。

無料で使える「ChatGPT Mac用アプリ」がかなり優秀だった。ウェブ版にはない機能も | ライフハッカー・ジャパン

ChatGPTの新機能「Canvas」は仕事に活用できるのか? | ライフハッカー・ジャパン

Original Article: Here's How I Used ChatGPT to Help Plan My Weekly Schedule by MakeUseOf