¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£Æ£Á¤Î¥Ó¥å¡¼¥é¡¼³ÍÆÀ¤Ë½ÉÅ¨¥Ñ¥É¥ì¥¹Éâ¾å¡¡¥¹¥Í¥ë³ÍÆÀ¤ÎàÊóÉüá¤«¡Ö¿´¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹°ÜÀÒ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤¨È´¤¤Î¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂç³èÌö¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ÄÎ±¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÜÀÒÀâ¤âÎ®¤ì¤ëÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀè¤´¤í¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Î¥¹¥Í¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ÎÆ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÆþ¤ê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¡×¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥é¥ó¥À¥ï»á¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÈó¾ï¤Ë¤è¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ò¥·¡¼¥¹¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¥¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¥í¡¼¥Æ¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£²£°£°£¶Ç¯°ÊÍè¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¶¼°Ò¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥Í¥ë³ÍÆÀ¤¬à¥·¥Ê¥ê¥ªá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î±ÑÍº¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥Ó¥å¡¼¥é¡¼³ÍÆÀ¤ÇàÊóÉüá¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÎ¾¼Ô¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ËÇ®¤¬Æþ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡Ö¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤¹¤ì¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ÏÄ¥¤êÎö¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È°¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÎÎ®½Ð´íµ¡¤òÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£