¥Ôー¥ó¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÇ¤òºÜ¤»¤Æ¡Ø°ìÊ¸»úÁª¼ê¸¢¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿·ë²Ì¡Ä1615ËüÉ½¼¨ÆÍÇË¤ÎÏÃÂê¤Ë¡ÖÅ¨¤ï¤Ê¤¤£÷¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Þ¤Ã¤¹¤°¡ª¡×¤È¶ÃØ³
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿°ìÊ¸»ú¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¥Ôー¥ó¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÏX¤Ë¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÌÏÍÍ¡£Åê¹Æ¤Ï¡¢1,615.4Ëü²ó¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¨¥Ó¤«¥·¥ã¥³¤«¡×¡ÖºÙ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç²Ä°¦¤é¤¤ÇÍÍ¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬ー¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊ¸»úÁª¼ê¸¢³«ºÅÃæ¡ª¡ª¡ª¤¹¤´¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÄ©Àï¼Ôµá¤à¡ª¡ª¡ª pic.twitter.com/zw7UUfX43E- ¤Ê ¤ä ¤« (@NadYamKas) October 18, 2024
°ìÊ¸»ú¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÇ¤Î¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó
Ç¤Î¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ê ¤ä ¤«¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ç¤Î¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó¡£
°ìÊ¸»ú¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó
¥¹¥é¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÂ¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å
º£²ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ôー¥ó¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¸«»ö¤Ê¡Ö°ìÊ¸»ú¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¤â¤È¤Æ¤âºÙÄ¹¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¡£¤Þ¤µ¤ËÈþµÓ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î²Ä°¦¤µ°î¤ì¤ë¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö°ìÊ¸»úÁª¼ê¸¢³«ºÅÃæ¡×¤È¤¤¤¦Åê¹ÆÊ¸¤òÅº¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤«¤é±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë²Ä°¦¤¤°ìÊ¸»úÇ¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç
µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó
¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÂç¹¥¤¤ß¤¿¤¤
¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤°ìÊ¸»ú¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤óÃ£¤Î°ìÊ¸»ú¼Ì¿¿¤ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÅê¹Æ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï1000·ïÄ¶¤¨¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ìÊ¸»úÇ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÇ¤â²Ä°¦¤µËþÅÀ¤Ê°ìÊ¸»ú¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
²Ä°¦¤¤¥¥¸¥È¥éÇ¤Î¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ê ¤ä ¤«¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¤ä¤Þ¤È¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¾¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤Á¤ã¤ó¡õ¤«¤¹¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÅê¹Æ¡£Ç¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤µ°î¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¿´Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ê ¤ä ¤«¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£