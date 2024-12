淡路島西海岸 メディアアート&レストラン 「HELLO KITTY SMILE」に、 寒い冬に身体があったまる 「冬限定メニュー」が登場!

「骨肉茶」や「白菜の柔らかクリーム煮」など7品がラインナップされます☆

HELLO KITTY SMILE(ハローキティスマイル)「冬限定メニュー」

料金:各1,800円(税込)

期間:2024年12月9日(月)〜2025年2月28日(金)

※年末年始の営業について:2024年12月31日(火)休業/2025年1月1日(水)より通常営業

提供時間:11:00〜19:00(L.O 18:30)

メニュー名:

・殻付き海老と春雨のバーベキューソース煮込み

・海老のチリソース

・豚バラとメークインの角煮込み

・淡路鶏もも肉とノカンゾウとキクラゲの蒸し物

・白菜の柔らかクリーム煮込み

・淡路牛と彩ピーマンの細切り炒め

・骨肉茶

※全メニューにライス、スープ、飲茶2種、ドリンクバー付き

場所:HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の施設、メディアアート&レストラン「HELLO KITTY SMILE」の “GARDENテラス”で、寒い冬にぴったりの温かい料理を楽しめる冬限定メニューが登場します。

今回登場する冬メニューには、スパイスが効いたスープとホロホロと崩れるほど柔らかく煮込んだスペアリブが特徴の「骨肉茶」や、豆腐の発酵調味料“南乳”を使用しコク深く濃厚な味わいに仕上げた「豚バラとメークインの角煮込み」、生クリームでまろやかに仕上げた「白菜の柔らかクリーム煮込み」など、寒い季節に身体が温まる全7品がラインナップ。

どの料理も深い味わいと冬ならではの温かみを感じられます。

「ハローキティ」の世界観が広がるかわいらしい店内で、心も身体もあたたまる期間限定の冬メニューです☆

「ハローキティ」の世界を楽しみながら味わう、心も体も温めてくれる期間限定の料理。

淡路島西海岸 メディアアート&レストラン 「HELLO KITTY SMILE」の 「冬限定メニュー」は、2024年 12月9日(月)から2025年2月28日(金)まで楽しめます。

