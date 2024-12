4mの大型ツリーも！URBAN DOCK LaLaport TOYOSU Christmas 2024

ブルースモービルは、三井不動産商業マネジメントの協力のもと、『URBAN DOCK LaLaport TOYOSU Christmas 2024』を開催します。

URBAN DOCK LaLaport TOYOSU Christmas 2024

開催日程: 2024年12月6日(金)〜12月25日(水)

営業時間: 11:00〜21:00

※営業時間は天候及び食材等の都合で変更になる場合があります。

会場 : アーバンドック ららぽーと豊洲 ウッドデッキ

主催 : ブルースモービル

協力 : 三井不動産商業マネジメント株式会社

アーバンドック ららぽーと豊洲のクレーンと海とビル群の綺麗な夜景を背景に、4mの大型ツリーとサンタクロースのフォトスポットが登場。

さらにキッチンカーにて『URBAN DOCK LaLaport TOYOSU Christmas 2024』限定アイテムの販売などを行い、クリスマスムードを盛り上げていきます。

●クリスマスマーケット出店内容

【キッチンカーでの限定フード販売】

総勢24台の人気キッチンカーが入れ替わりながら、クリスマス限定メニューを販売します。

※出店スケジュールは豊洲クリスマス公式X( @toyosu2024 )を確認してください。

【クリスマス特別ギフト仕様アイテムの販売】

アウトドアサウナや日常のお風呂使いまで幅広いニーズに応えるサウナブランド「ABiL」の限定アイテムなどを販売します。

【イベントコーナー】

誰でも気軽に参加できる『URBAN DOCK LaLaport TOYOSU Christmas 2024』キッチンカーの割引券が景品としてもらえるイベントを用意されています。

