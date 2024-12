セガ ラッキーくじに、”SPLASH×BATTLE”をテーマにした「呪術廻戦」のグッズが登場!

雑貨のほか、2022年夏に発売し好評だった『セガ ラッキーくじ「呪術廻戦」SPLASH×BATTLE』の描き下ろしイラストを立体化したフィギュアがラインナップされます。

セガ ラッキーくじ「呪術廻戦」SPLASH×BATTLE Re:

価格:1回790円(税込)

発売日:2024年12月7日(土)より順次

販売店舗:ファミリーマートの一部店舗、各種ホビーショップなど

セガ ラッキーくじに『「呪術廻戦」SPLASH×BATTLE Re:』が登場。

全9等級のほか、くじの最後の1枚を引いた方が貰える“ラストラッキー賞”で構成される、ハズレ無しのくじです。

A賞〜D賞には、2022年夏に発売し好評だった『セガ ラッキーくじ「呪術廻戦」SPLASH×BATTLE』の描き下ろしイラストを立体化したフィギュアがラインナップされています。

E賞からI賞に展開される雑貨もすべて新作です!

A賞 虎杖悠仁 フィギュア

赤い水鉄砲を持った「虎杖悠仁」のフィギュア。

服のシワも再現された、躍動感のあるフィギュアです。

B賞 伏黒恵 フィギュア

躍動感あるポーズで展開される「伏黒恵」のフィギュア。

細かく表現された表情もポイントです。

C賞 釘崎野薔薇 フィギュア

赤と黒の衣装がお似合いな「釘崎野薔薇」のフィギュア。

髪がなびいている様子も再現されています。

D賞 五条悟 フィギュア

腰に手を当て水鉄砲を構える「五条悟」のフィギュア。

笑みをたたえたさわやかな表情にも注目です。

E賞 バスタオル(全3種)

キャラクターたちが大集合した3種類のデザインが展開される、E賞のバスタオル。

それぞれ異なるテイストの絵柄が使用されています。

F賞 クリアポーチ(全3種)

F賞のクリアポーチは全部で3種類。

かわいい画風で描かれたキャラクターたちがデザインされています。

G賞 アクリルスタンド(全7種)

G賞はアクリルスタンド。

「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」「五条悟」「禪院真希」「狗巻棘」「パンダ」が展開されます。

どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです。

※ブラインドパッケージ

H賞 ネームキーチェーン(全7種)

キャラクターと、名前ロゴがデザインされたキーチェーン。

水しぶきのような背景デザインもポイントです。

※ブラインドパッケージ

I賞 クリアファイルセット(全7種)

I賞はクリアファイルセット。

それぞれ、異なる背景デザインのクリアファイルが2枚セットになっています。

ラストラッキー賞 五条悟 フィギュアラストver.

くじの最後の1枚を引いた方がもらえる“ラストラッキー賞”は「五条悟」のフィギュア。

D賞とは異なり、白いTシャツを着ています。

ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”も。

「ラストラッキー賞 五条悟 フィギュア ラストver.」が、抽選で20名に当たります。

セガ ラッキーくじに、「呪術廻戦」のフィギュアや雑貨が登場。

『セガ ラッキーくじ「呪術廻戦」SPLASH×BATTLE Re:』は、2024年12月7日(土)より順次発売です!

©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

