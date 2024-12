【志摩 リン with 三輪バイク】2025年11月 発売予定価格:33,000円

アルターは、フィギュア「志摩 リン with 三輪バイク」を2025年11月に発売する。価格は33,000円。

「ゆるキャン△」より“志摩リン”を三輪バイクとセットでフィギュア化したもの。

TVアニメ「へやキャン△」のBlu-ray・DVD収録特典映像「SPECIAL EPISODE サウナとごはんと三輪バイク」のキービジュアルをモチーフに、1/10スケール立体化。リンのリラックスした表情や風になびく髪など、穏やかな空気感が魅力的に表現されている。

バイクはヤマハ発動機株式会社の監修の元、前二輪式の独特なフォルムとディテールをリアルに再現され、単体のバイクモデルとしても充実の仕上がりとなっている。柔らかなタッチで造形されたリンと精密なバイクのコントラストが楽しめるフィギュアとなっている。

スケール:1/10

サイズ:全高約160mm、全長約200mm

(C)あfろ・芳文社/野外活動委員会

Licensed by Yamaha Motor Co., Ltd.

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。