有楽町マルイでスヌーピータウンショップ期間限定ショップがオープン

2024年12月6日から24日(火)まで、有楽町マルイ1Fのカレンダリウム(イベントスペース)に、スヌーピータウンショップの期間限定ショップがオープン!「スヌーピークリスマス催事」と題された今回のイベントは、限定グッズやノベルティも用意されており、スヌーピーファンにとって見逃せない19日間となりそうだ。

「ホログラムアクリルダイカットスタンド」(1100円)

「蓄光シール リース」(660円)

「蓄光シール ツリー」(660円)

「パーティーグラス」(1870円)

「デザートボウル&スプーンセット」(2200円)

「4層ブロックメモ」(440円)

「クリアファイルA5仕切り」(385円)

「エコバッグ」(660円)

「キャンディ缶」(627円)

「チロルチョコ9個入り」(918円)

2024年12月7日(土)〜 ノベルティ「ミニポーチ」

2024年12月14日(土)〜 ノベルティ「ミニポーチ」

ノベルティ「紙製ショッパー(非売品)」

平日企画ノベルティ「クリアファイル(非売品)」

PEANUTS 75周年「HAPPINESS IS 75YEARS OF PEANUTS」

「フリル付巾着 カフェ&スイーツ」(8250円) 、 「バッグ カフェ&スイーツ」(1万7600円) 、「ポーチ カフェ&スイーツ」(7150円)

「ハンカチ ミックスフルーツ」(各2970円)

「ハンカチ カフェ&スイーツ」(各2970円)

1.「マスコット SNOOPY with Pudding」(1980円) 2.「マスコット OLAF with ice cream」(1980円) 3.「マスコット ANDY with donut」(1980円) 4.「クリアファイルA5見開き」(385円) 5.「アートカード2枚セット」(330円) 6.「4層ブロックメモ」(440円) 7.「チャーム3個セット」(1980円) 8.「プレート」(1100円) 9.「ボウル」(1320円) 10.「木蓋付きタンブラー」(2860円) 11.「ウォッシュタオル アイスクリーム」(770円) 12.「ウォッシュタオル スイーツ」(770円)

13.「巾着」(770円) 14.「メッシュポーチS」(1320円) 15.「メッシュポーチM」(1870円) 16.「エコバッグ」(1980円) 17.「平袋」(660円)

1.「クリアファイルA5見開き」(385円) 2.「アートカード2枚セット」(330円) 3.「4層ブロックメモ」(440円) 4.「プレート」(1760円) 5.「チャーム」(880円) 6.「ワンプッシュボトル」(3630円)

7.「2WAYタンブラー」(2420円) 8.「ミニタオル」(715円) 9.「ウォッシュタオル」(770円) 10.「ランチ巾着」(1320円) 11.「リネントートバッグ」(2640円) 12.「マウスパッド」(1100円)

■華やかなクリスマスグッズが勢ぞろいイベントの目玉となるのが、「Merry Christmas The party is almost here! 〜パーティーはもうすぐだよ!〜」をテーマに、スヌーピーとPEANUTSの仲間たちがクリスマスパーティーの準備に励む様子を表現したアイテムの数々。例えば、「ホログラムアクリルダイカットスタンド」(1100円)は、クリスマスツリーとスヌーピーを描いたスタンドがキラキラと輝き、お部屋のインテリアとしても素敵。「蓄光シール」(660円)は、昼間はかわいらしいデザインを楽しみ、夜になると幻想的に光る二度楽しめるアイテム。リースとツリーの2種類があり、クリスマスムードを高めてくれる。パーティーを盛り上げるアイテムも充実!「パーティーグラス」(1870円)や「デザートボウル&スプーンセット」(2200円)を使えば、おうちでのクリスマスパーティーがより一層楽しくなりそう。「4層ブロックメモ」(440円)や「クリアファイルA5仕切り」(385円)、「エコバッグ」(660円)など日常使いできるアイテムも。クリスマスらしさ満点の「キャンディ缶」(627円)や「チロルチョコ9個入り」(918円)と、ギフトにもぴったりのスイーツも取りそろえる。■豪華ノベルティをお見逃しなくそして、このイベントの大きな魅力の一つが豪華なノベルティ。2024年12月7日(土)と14日(土)からは、PEANUTS商品を8000円以上購入した先着500名に、非売品のミニポーチ&紙製ショッパーをプレゼント!また、平日限定で3300円以上購入の各日先着50名には、非売品のクリアファイルがプレゼントされる。これらの特典は数量限定のため、早めの来場がおすすめ。■「PEANUTS」75周年記念シリーズも登場さらに、「PEANUTS」75周年を記念した「HAPPINESS IS 75YEARS OF PEANUTS」シリーズも見逃せない。1950年代のヴィンテージ感あふれるスヌーピーから、1990年代の愛らしいスヌーピーまで、各年代のデザインを楽しめる。「クリアファイルA5仕切り」(385円)、「ジッパーケース」(495円)、「アートカード2枚セット」(330円)などがラインナップ。■毎回大人気!フェイラーとのコラボ商品2024年12月7日(土)からは、高級感あふれる「PEANUTS×フェイラー コラボ」商品が発売される。上質なシェニール織りで知られるフェイラーとのコラボレーションは、ホリデーのギフトにも喜ばれそう。「カフェ&スイーツ」デザインの「フリル付巾着」(8250円)、「バッグ」(1万7600円)、「ポーチ」(7150円)はシリーズでそろえたい。さらに、「ミックスフルーツ」と「カフェ&スイーツ」柄の「ハンカチ」(各2970円)も登場する。■「ブラザーフェア2025」&「Spring2025」コレクション、先行発売2024年12月14日(土)からは「ブラザーフェア2025」の先行発売が始まる。スヌーピー、オラフ、アンディをモチーフにしたグッズが大集合。特に注目は、プリンを持ったスヌーピー、アイスクリームを持ったオラフ、ドーナツを持ったアンディの「マスコット」(各1980円)。そのほか、「クリアファイルA5見開き」(385円)、「木蓋付きタンブラー」(2860円)、「エコバッグ」(1980円)など、日常使いできるアイテムも豊富。同じく2024年12月14日(土)から一部先行発売される「Spring2025」は、スヌーピーとうさぎにフィーチャーした、春の訪れを感じさせるグッズが並ぶ。「ワンプッシュボトル」(3630円)、「2WAYタンブラー」(2420円)、「ランチ巾着」(1320円)など。新生活に向けて、この機会にぜひ新調したい。人気イベントのため、2024年12月6日・7日(土)、14日(土)は、チケット配信サービス「LivePocket(ライブポケット)」での先着順の事前予約が必要となる。7日(土)は11時〜12時、6日・14日(土)は11時〜13時の間で予約可能。予約時間外は当日の整理券配布となるので、配布場所など詳細はスヌーピータウンショップ公式サイトでチェックしよう。この冬は有楽町マルイに足を運んで、スヌーピーたちと一緒に素敵なクリスマスを過ごしてみてはいかが?※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC