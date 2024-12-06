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　2024年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門第3次選考結果が6日、別表の通り発表された。日本選手権優勝に貢献したトヨタ自動車の左腕・増居翔太投手（24）ら34人が通過。最終結果は9日に発表される。

【投手】

長島　彰　三菱重工East

本間　大暉　三菱重工East

東野　龍二　Honda

増居　翔太　トヨタ自動車

小島　康明　TDK

【捕手】

山本　空　日本通運

対馬　和樹　三菱重工East

辻野　雄大　Honda

小鷹　葵　JR東日本東北

【一塁手】

小中　健蔵　西濃運輸

藤野　隼大　Honda

大西　蓮　JR東日本東北

山中　稜真　三菱重工East

【二塁手】

佐藤　勇基　トヨタ自動車

成瀬　脩人　NTT西日本

宮崎　竜成　ヤマハ

斉藤　大輝　東芝

相馬　優人　東京ガス

【三塁手】

野崎　大地　西濃運輸

古田　塁　JFE西日本

樫村　昌樹　日本製鉄鹿島

【遊撃手】

添田　真海　日本通運

山田　拓也　東芝

和田　佳大　トヨタ自動車

矢野　幸耶　三菱重工East

【外野手】

吉岡　郁哉　王子

網谷　圭将　ヤマハ

沓沢　侑輝　日本通運

逢沢　崚介　トヨタ自動車

村上裕一郎　ENEOS

武田　健吾　三菱重工East

【指名打者】

修行　恵大　西濃運輸

綿屋　樹　JFE西日本

下山　悠介　東芝