社会人野球ベストナインの3次選考発表 日本選手権Vのトヨタ自動車・増居翔太ら34人
2024年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門第3次選考結果が6日、別表の通り発表された。日本選手権優勝に貢献したトヨタ自動車の左腕・増居翔太投手（24）ら34人が通過。最終結果は9日に発表される。
【投手】
長島 彰 三菱重工East
本間 大暉 三菱重工East
東野 龍二 Honda
増居 翔太 トヨタ自動車
小島 康明 TDK
【捕手】
山本 空 日本通運
対馬 和樹 三菱重工East
辻野 雄大 Honda
小鷹 葵 JR東日本東北
【一塁手】
小中 健蔵 西濃運輸
藤野 隼大 Honda
大西 蓮 JR東日本東北
山中 稜真 三菱重工East
【二塁手】
佐藤 勇基 トヨタ自動車
成瀬 脩人 NTT西日本
宮崎 竜成 ヤマハ
斉藤 大輝 東芝
相馬 優人 東京ガス
【三塁手】
野崎 大地 西濃運輸
古田 塁 JFE西日本
樫村 昌樹 日本製鉄鹿島
【遊撃手】
添田 真海 日本通運
山田 拓也 東芝
和田 佳大 トヨタ自動車
矢野 幸耶 三菱重工East
【外野手】
吉岡 郁哉 王子
網谷 圭将 ヤマハ
沓沢 侑輝 日本通運
逢沢 崚介 トヨタ自動車
村上裕一郎 ENEOS
武田 健吾 三菱重工East
【指名打者】
修行 恵大 西濃運輸
綿屋 樹 JFE西日本
下山 悠介 東芝