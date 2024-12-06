2024年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門第3次選考結果が6日、別表の通り発表された。日本選手権優勝に貢献したトヨタ自動車の左腕・増居翔太投手（24）ら34人が通過。最終結果は9日に発表される。

【投手】

長島 彰 三菱重工East

本間 大暉 三菱重工East

東野 龍二 Honda

増居 翔太 トヨタ自動車

小島 康明 TDK

【捕手】

山本 空 日本通運

対馬 和樹 三菱重工East

辻野 雄大 Honda

小鷹 葵 JR東日本東北

【一塁手】

小中 健蔵 西濃運輸

藤野 隼大 Honda

大西 蓮 JR東日本東北

山中 稜真 三菱重工East

【二塁手】

佐藤 勇基 トヨタ自動車

成瀬 脩人 NTT西日本

宮崎 竜成 ヤマハ

斉藤 大輝 東芝

相馬 優人 東京ガス

【三塁手】

野崎 大地 西濃運輸

古田 塁 JFE西日本

樫村 昌樹 日本製鉄鹿島

【遊撃手】

添田 真海 日本通運

山田 拓也 東芝

和田 佳大 トヨタ自動車

矢野 幸耶 三菱重工East

【外野手】

吉岡 郁哉 王子

網谷 圭将 ヤマハ

沓沢 侑輝 日本通運

逢沢 崚介 トヨタ自動車

村上裕一郎 ENEOS

武田 健吾 三菱重工East

【指名打者】

修行 恵大 西濃運輸

綿屋 樹 JFE西日本

下山 悠介 東芝