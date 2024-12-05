»³ÍÛÆ»2¿Í»à½ý»ö¸Î¡¡µÕÁö¼Ö¡¢°ì»þÄä»ß¸å¤ËETC³«ÊÄ¥Ð¡¼¤òÆÍÇË¤«
¡¡»³¸ý¸©ËÉÉÜ»ÔÆâ¤Î»³ÍÛÆ»¤ÇµÕÁö¤·¤¿¼Ö¤ÈÂÐ¸þ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ2¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤¬ÎÁ¶â½ê¤ÎETCÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤«¤éµÕÁö¤·¤ÆÆþ¤ëÄ¾Á°¡¢¸ºÂ®¤·¤Æ°ì»þÄä»ß¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸©·Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¢¤ï¤ä¾×ÆÍ¡ÄµÕÁö¼Ö¤ÈÂÐ¸þ¡¢¾×ÆÍÀ£Á°¤Ë²óÈò¡á±¿Å¾¼êÄó¶¡
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿¼Ö¤ÎÁÐÊý¤Î±¿Å¾¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢ÃËÀ¡Ê59¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¡Ê40¡Ë¤Ï½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡Ë¤ÈÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê»ö¸ÎÉÔ¿½¹ð¡Ë¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¸½¾ì¤Ï¡¢ËÉÉÜ»Ôº´Ìî¤Îº´ÇÈÀî¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡ÊSA¡ËÅìÂ¦1¥¥í¤ÎÃÏÅÀ¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¡¢µÕÁö¼Ö¤¬»³ÍÛÆ»¤Î»³¸ýÆîÎÁ¶â½ê¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÄä»ß¡£ºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤¹¤È¡¢²¼¤ê¤¿¤Þ¤Þ¤ÎETCÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤Î³«ÊÄ¥Ð¡¼¤òÆÍÇË¤·¤Æ»³ÍÛÆ»²¼¤êÀþ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢µÕÁö¼Ö¤Î·ÐÏ©¤Î°ìÉô¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¤ÎÌó30Ê¬Á°¡¢¼Ö¤¬»³ÍÛÆ»¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë»³¸ý»ÔÆâ¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Î²¬²°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤òÄÌ²á¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô¤ÎÂÐ¸þ¼Ö¤È¤¹¤ì°ã¤¤¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¡¢»³ÍÛÆ»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡¢¼Ö¤¬Ìó20¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤êµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃÓÅÄÎÉ¡Ë