メガハウスが展開する立体パズル「ルービックキューブ」から「ハローキティ 50th ルービックキューブ」が登場!

1974年からの「ハローキティ」のアートがルービックキューブの各マスにデザインされた、アニバーサリー感いっぱいのグッズです☆

メガハウス「ハローキティ 50th ルービックキューブ」

価格:5,500円(税込)

発売日:2024年12月上旬

本体サイズ:W57×D57×H57mm

セット内容:本体1個、スタンド1個、6面デザイン紹介シート1個

バンダイナムコグループのメガハウスが展開する「ルービックキューブ」シリーズから「ハローキティ 50th ルービックキューブ」が新登場!

「ハローキティ 50th ルービックキューブ」は、2024年共に50周年を迎えたサンリオの「ハローキティ」と「ルービックキューブ」同士のコラボレーショングッズです。

各マスには、1974年から2024年までの「ハローキティ」がデザインされているほか、パッケージ開封時には各面は年代順に配置されています。

また、中央にあるRUBIK’Sのロゴに「ハローキティ」のリボンがついている、「ハローキティ」とコラボレーションの特別仕様です。

「推しのハローキティのアートを集める」「1974年〜2024年まで各年のアートを全て順番に並べる」など、揃え方色々設定でき、楽しく遊ぶことができます☆

ルービックキューブのカラーに合わせた、「ハローキティ」らしい赤色のスタンド付きです!

ケースに入れて飾っておくのも、かわいいルービックキューブです。

「ルービックキューブ」発明50周年

エルノー・ルービック氏開発の立体パズル「ルービックキューブ」

1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで、1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録しました。

1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。

日本では1980年7月25日に発売されました。

2024年は、「ルービックキューブ」の発明から50周年のアニバーサリーイヤー。

今でも、大人も子どもも夢中になるグッズです。

キュートな「ハローキティ」がいっぱいのルービックキューブ。

「ハローキティ 50th ルービックキューブ」は、2024年12月上旬より販売開始です。

※画像は実際とは異なる場合があります

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651382

©2024. TM & © Spin Master Toys UK Limited, used under license.

