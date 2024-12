ジュード・ロウ、マッツ・ミケルセン、ベネディクト・カンバーバッチら豪華ゲスト登場！東京コミコン2024 オープニングセレモニー

アメコミ・映画・ポップカルチャーの祭典 「東京コミコン」

2024年12月6日(金)〜12月8日(日)の3日間、幕張メッセにて「東京コミックコンベンション 2024」を開催!

海外コミック、アニメ、ゲーム、映画など、ポップカルチャーを中心としたイベントです。

今回は、そんな「東京コミコン2024」のオープニングイベントの様子をレポートします☆

東京コミコン2024 オープニングセレモニー

開催期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

開催場所:幕張メッセ(〒261 0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

2016年から開催され、2024年で第8回目の東京開催となる、アメコミ・映画・ポップカルチャーの祭典「東京コミコン」

初日となる12月6日(金)には「オープニングセレモニー」に来日セレブとアンバサダー、PR大使、メインMCが登壇し、東京コミコン2024の開催を盛大に盛り上げました。

今回はその「東京コミコン2024 オープニングセレモニー」の様子を紹介します☆

ジョン・ボイエガさん

2015年公開の映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』で、元ストームトゥルーパーの「フィン」役として初登場したジョン・ボイエガさん。

その後、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』と、エピソード7〜9すべてに出演し、大きな役割を務めました。

今回が東京コミコン初参加!

アンセル・エルゴートさん

アンセル・エルゴートさんは、俳優キャリア10年ほどながら、『キャリー』や『ダイバージェント』シリーズ、『きっと、星のせいじゃない。』など、数々の話題作に出演する人気若手俳優。

2022年には巨匠スティーヴン・スピルバーグが監督を務めたミュージカル映画『ウエスト・サイド・ストーリー』にて、敵対するシャーク団のメンバーの妹マリアと恋に落ちる主人公トニー役に抜てきされ注目を集めたことで知られています。

ダニエル・ローガンさん

子供時代から俳優として活躍するダニエル・ローガン氏。

『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』や『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』で「ボバ・フェット」役を好演。

東京コミコンへの参加回数はこれまでの来日セレブの中で歴代最多を誇り、東京コミコンの“セレブ親善大使”も務めています。

モリーナ・バッカリンさん

日本でも大人気の映画『デッドプール』シリーズにて、ライアン・レイノルズ演じるウェイド・ウィルソン/デッドプールの恋人ヴァネッサを好演されたモリーナ・バッカリンさん。

『デッドプール&ウルヴァリン』にも出演し、話題を集めています!

また、過去に『メンタリスト』『V』といった数々の人気海外ドラマに出演。

『HOMELAND』では主人公の妻ジェシカを演じ、第65回エミー賞にて助演女優賞にノミネートされました。

ベン・マッケンジーさん

高級住宅街が舞台の若者向けドラマ『The O.C.』のライアン役で注目をあびたベン・マッケンジー(ベンジャミン・マッケンジー)さん。

その後、バットマンの前日譚を描いたDCドラマ『GOTHAM/ゴッサム』にて、悪がはびこるゴッサム・シティで正義を貫くために奔走する刑事ジェームズ・ゴードンを5シーズンに渡って演じ、一躍スターダムにのし上がりました。

モリーナ・バッカリンさんとは『GOTHAM/ゴッサム』にて共演、2017年には結婚したことを発表しており、夫婦での来日となりました☆

ジェイソン・モモアさん

大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のカール・ドロゴ役で注目され、DC映画『アクアマン』シリーズのアクアマン役で大ブレイクしたジェイソン・モモアさん、

その後も『デューン 砂の惑星 PART2』のダンカン役や『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』のダンテ役など、数々の大作にも出演している大人気俳優です。

「大阪コミコン2024」に続いて2度目の参加。

山下智久さん

日仏米共同製作ドラマ『神の雫/Drops of God』の出演で話題の山下智久さん。

今回のオープニングセレモニーにはサプライズで登場!

フルール・ジェフリエさん

同じくサプライズでフルール・ジェフリエさんが登場!

会場は大きな歓声に包まれました☆

マッツ・ミケルセンさん

『007 カジノ・ロワイヤル』への出演で世界的ブレイクを果たした、“北欧の至宝”ことマッツ・ミケルセンさん。

海外ドラマ『ハンニバル』の「ハンニバル・レクター」役でカルト的な人気を博したことでも知られています。

その後も映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』の「ゲイレン・アーソ」役、マーベル映画『ドクター・ストレンジ』の「カエシリウス」役、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』の「グリンデルバルド」役など、数々の大ヒット映画に出演。

『ライオン・キング』の前日譚『ライオン・キング:ムファサ』で若き日のムファサを追い詰める重要なキャラクターである「キロス」の声を務めることで期待が高まっています!

ベネディクト・カンバーバッチさん

マーベル映画『ドクター・ストレンジ』や「アベンジャーズ」シリーズに出演していることで知られるベネディクト・カンバーバッチさん。

大ヒットドラマ「SHERLOCK(シャーロック)」でシャーロック・ホームズ役として活躍しました。

英国アカデミー賞や、2度にわたるアカデミー主演男優賞へのノミネート、そしてブロードキャスティング・プレス・アワードをはじめとした数々の受賞歴をもつ実力派俳優です。

C.B.セブルスキーさん

マーベルコミックス編集長のC.B.セブルスキーさん。

アーティスト・アレイにも参加しています。

ジュード・ロウさん

1990年代初頭に演技のキャリアをスタートしたイギリス出身のジュード・ロウさん。

近年では『ハリー・ポッター』シリーズの前日譚にあたる『ファンタスティック・ビースト』シリーズで、若かりし頃のアルバス・ダンブルドア役を演じ、また、2019年にはマーベル映画『キャプテン・マーベル』にて、ブリー・ラーソン演じる主人公ヴァース(キャプテン・マーベル)所属の特殊部隊スターフォースのリーダー、ヨン・ロッグ役で出演したことも話題となりました。

12月より配信がスタートしたばかりの『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』にも出演しています。

「東京コミコン2019」以来5年ぶり2度目の参加となります。

クリストファー・ロイドさん

大ヒット映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの「ドク・ブラウン」こと「エメット・ブラウン」役で広く知られるクリストファー・ロイドさん。

85歳となる現在も俳優として現役で活動しており、近年ではあの「スター・ウォーズ」初のドラマシリーズ『マンダロリアン』シーズン3にゲスト出演したことが大きな話題に!

公開予定の作品として『アダムス・ファミリー』のスピンオフ『ウェンズデー』のシーズン2に登場することも明らかになっています。

『ロジャー・ラビット』などの人気作にも出演している世界中で人気のレジェンドが、2024年も登場!

斎藤工さん(東京コミコン2024アンバサダー)

東京コミコン2024アンバサダーをつとめる斎藤工さん。

伊織もえさん(東京コミコン2024PR大使/コスプレアンバサダー)

コスプレイヤーから始まり、多方面にわたって活躍している伊織もえさん。

東京コミコン2023に引き続き、PR大使とコスプレアンバサダーを務めています。

小田井涼平さん(東京コミコン2024メインMC)

東京コミコン2024のメインMCを務める小田井涼平さん。

東京コミコンお馴染みの鏡割りで、「東京コミコン2024」の開幕をお祝い!

その後ステージにゆりやんレトリィバァさんが登場し、クリストファー・ロイドさんからプレゼントが贈られました。

豪華来日セレブとの交流会や、貴重なコレクション、コミック・映画のプロップス展示など盛りだくさん。

「東京コミコン2024」は、2024年12月6日(金)より3日間開催です☆

