JCBが、JCBブランドのカード会員を対象にした「JCB マジカル クリスマス 2025」キャンペーンを実施。

クリスマス時期の東京ディズニーランドの完全貸切に合計13,000名が招待されるキャンペーンです☆

「JCB マジカル クリスマス 2025」クリスマス時期の東京ディズニーランド 完全貸切キャンペーン

キャンペーン期間:2024年12月6日(金)〜2025年6月15日(日)

参加登録(エントリー)期間:2024年12月6日(金)〜2025年6月15日(日)

招待日時:2025年12月5日(金) 7:30PM〜10:30PM

当選者合計:15,000名

当選賞品・当選人数:(うち東京ディズニーランド貸切イベント招待 合計 13,000名)

【コースコード 01】貸切招待 2名コース 合計2,500組5,000名東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー ホテル宿泊+貸切招待券(ペア)50組 100名または貸切招待券(ペア)2,450組 4,900名【コースコード 02】貸切招待4名コース 合計2,000組8,000名貸切ご招待券(4枚)2,000組 8,000名【コースコード 03】パークチケットコース東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)1,000組2,000名

条件:エントリーしたJCBブランドのカードの、キャンペーン期間中の利用合計金額1万円(税込)を1口として抽選。

対象カード JCB ブランドのカード(JCBマークのついている、カード番号が35 から始まるカード)

※JCBプリペイドおよび一部のカードはキャンペーンの対象となりません。

1988年にオリエンタルランドと「東京ディズニーランド」におけるオフィシャルスポンサー契約およびJCB加盟店契約を締結した「JCB」

1990年を第1回として、今回で35回目の貸切イベント実施となる「JCB マジカル」は、JCBブランドのカード会員を対象に、東京ディズニーランドや、東京ディズニーシーの完全貸切へご招待するキャンペーンとして人気を博しています。

2024年12月6日よりキャンペーンを開始し、キャンペーン期間中の利用合計金額税込み1万円を1口として抽選。

賞品は、クリスマス時期の東京ディズニーランドを完全貸切するプライベート・イブニング・パーティへ合計13,000名が招待されるほか、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー ホテル宿泊、パークチケットなど、豪華賞品がプレゼントされます☆

クリスマス時期の東京ディズニーランド完全貸切に合計13,000名が招待されるキャンペーン。

「JCB マジカル クリスマス 2025」クリスマス時期の東京ディズニーランド 完全貸切キャンペーンは、2024年12月6日より開催です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーランド完全貸切に合計13,000名をご招待!「JCB マジカル クリスマス 2025」キャンペーン appeared first on Dtimes.