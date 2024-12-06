¥í¡¼¥½¥ó ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤· ÂçºåËüÇî¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¥«¥Õ¥§½ÐÅ¹
ÍèÇ¯ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥í¡¼¥½¥óÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¤È¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥«¥Õ¥§Æ±¡×¤ò25Ç¯4·î13Æü¡Á10·î13Æü¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¥«¥Õ¥§¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¿·¤¿¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡ÖÌ´½§±Ø¡×¡ÊÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¡ËÄ¾·ë¤Î¡ÖÅì¥²¡¼¥ÈÆþ¸ý¡×Á°¤ËÎ©ÃÏ¡£50Ç¯Á°¤ËÂçºå¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö²áµî¡×¡¢¥Þ¥Á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÊØÍø¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½ºß¡×¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊë¤é¤¹¥Þ¥Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥½¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥í¡¼¥½¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹©É×¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¤¬·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÀÜµÒ¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Å·°æÉô¤Ë¤ÏµþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÀ÷¿§¿¦¿Í¤ÎÃæÅè·ò»á¤Ë¤è¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À÷¤áÊª¤òÁõ¾þ¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þ¥Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤Î¸½ºß¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¤Ï¡¢Å¹Ì¾¥µ¥¤¥ó¤Ë1975Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿1¹æÅ¹¤ÎÅö»þ¤Î¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Î¢¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈAju¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¥í¡¼¥½¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ËüÇî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹ÊÞ¡¦¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¤È¤â¤Ë9¡Á21»þ¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÉôÊ¬Ìó175.63Ö¡¿¥«¥Õ¥§ÉôÊ¬Ìó101.36Ö¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¡¦¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÇµÂ¼¹©éº¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡£