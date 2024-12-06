Bリーグオールスターに、宇都宮ブレックスの比江島慎選手とニュービル選手が選出！
2025年1月18日(土)・19日(日)の2日間、千葉県船橋市の「LaLa arena TOKYO-BAY」で開催される「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」の出場選手が発表され、宇都宮ブレックスの#6 比江島慎選手がファン投票PG/SG部門にて1位となり、STARTING 5に選出された。
また、Bリーグ推薦により#25 ニュービル選手が選出された。
「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」は、2日間にわたって開催される。
「DAY1」2025年1月18日(土)には、「DUNK CONTEST」「G-SHOCK SKILLS CHALLENGE」「3POINT CONTEST」「B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME」を実施。
「DAY2」1月19日(日)には、「インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME」「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME」を実施する。
#6 比江島選手は、1月18日(土)の「3POINT CONTEST」にも出場。1月19日(日)の「インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME」には、宇都宮ブレックスU18から田中大貴選手が出場する。チケットの販売スケジュールをチェック
チケットは、「千葉ジェッツ ファンクラブ会員先行販売【2日間通し券】」「千葉ジェッツ ファンクラブ会員先行販売【単日券】」がすでにスタート。
「B.LEAGUEチケット販売【2日間通し券】」は12月6日(金)17時10分〜、「B.LEAGUEチケット販売【単日券】」は12月6日(金)20時10分〜、「B.LEAGUEチケット販売【単日券見切れ席】」は12月13日(金)12時10分〜にスタートする。
詳しい情報は、下記詳細ページで確認を。
また、中継メディアは、バスケットLIVE(全コンテンツ)、NHK BS1、J SPORTS、J SPORTSオンデマンド、U-NEXT、バスケットLIVE for Prime Video(DAY2 りそなグループ B.LEAGUE ALL- STAR GAME 放送予定)となっている。
「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」に足を運び、比江島選手やニュービル選手のプレーに注目してみて。
■りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI
日程：2025年1月18日(土)・19日(日)
会場：LaLa arena TOKYO-BAY
住所：千葉県船橋市浜町2丁目5−15
詳細：https://www.bleague.jp/all-stargame2025
宇都宮ブレックスHP：https://www.utsunomiyabrex.com
(ソルトピーチ)