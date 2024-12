プレミアリーグのノッティンガム・フォレストが、現地初観戦の日本人サポーターに対し粋な対応をしたようだ。



1日のイプスウィッチ戦で異例の歓迎を受けたのは、10年以上フォレストをサポートしているという日本人サポーターの「TAKU」さん。クラブはついに本拠地シティ・オブ・グラウンドを訪れることができたタクさんをピッチサイドに招待し、TAKUさんはクラブソングであるポール・マッカートニーの『Mull of Kintyre』をサポーターが歌い上げるシーンを、特等席で体験することができた。





Taku, our fan from Tokyo, made an emotional first visit to The City Ground for our win against Ipswich Town.



After following Forest for over 10 years, we invited him pitchside to experience Mull of Kintyre for the very first time. #ForestAllOverTheWorld pic.twitter.com/EAuSXSgMll